Вину не признал. Омский суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Омский районный суд вынес приговор учителю физкультуры МБОУ «Магистральная СОШ». Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отцу школьницы (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
Суд установил, что 9 января прошлого года между учителем и отцом одной из обучающихся произошел словестный конфликт, после которого педагог начал избивать родителя и причинил ему тяжкий вред здоровью.
Однако мужчина не признал вину в совершении преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет тюремного заключения. Кроме того, коллегия удовлетворила иск потерпевшего о взыскании 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.