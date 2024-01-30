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Омский учитель физкультуры избил отца школьницы и продолжил обучать детей

30 января 2024, 10:34
Фото: 1MI
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В школе мужчина больше не работает, однако преподает кикбоксинг в спортзале образовательного учреждения.

Как стало известно Городу55, бывший учитель физкультуры Алексей Волошин из поселка Магистральный Омского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, продолжает работать с детьми. Педагог в спортзале образовательного учреждения ведет секцию кикбоксинга.

«На время следствия ему запретили работать в школе. Он ведет кружок кикбоксинга. Он открыл этот кружок, когда Ляна Викторовна (директор школы — прим. ред.) выиграла тендер на покупку боксерских груш», — сообщил один из родителей учеников на условиях анонимности.

Напомним, бывший учитель, по версии следователей, избил отца ученицы в приемной директора. Инцидент произошел в январе прошлого года. Между мужчинами произошел конфликт. Решить его словесно не получилось. Преподаватель воспользовался кулаками и избил оппонента. Мужчина получил тяжкие травмы. Учителю физкультуры грозит до 8 лет заключения, свою вину он не признает.

Отметим, что в 2017 году Первомайский районный суд Омска приговорил полного тезку Алексея Викторовича Волошина к 2 годам условно за драку в ресторане.

Примечательно, что учитель-кикбоксер летом пошлого года проводил мастер-класс по боевым искусствам для осужденных омской исправительной колонии № 7.

Прямо в приемной директора. Омский учитель физкультуры серьезно избил отца ученицы
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#Общество#Омск#Школа#Уголовное дело#Происшествие#Кикбоксинг#Учитель физкультуры
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