Омский учитель физкультуры избил отца школьницы и продолжил обучать детей

Напомним, бывший учитель, по версии следователей, избил отца ученицы в приемной директора. Инцидент произошел в январе прошлого года. Между мужчинами произошел конфликт. Решить его словесно не получилось. Преподаватель воспользовался кулаками и избил оппонента. Мужчина получил тяжкие травмы. Учителю физкультуры грозит до 8 лет заключения, свою вину он не признает.