Омский учитель физкультуры избил отца школьницы и продолжил обучать детей

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как стало известно Городу55, бывший учитель физкультуры Алексей Волошин из поселка Магистральный Омского района, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, продолжает работать с детьми. Педагог в спортзале образовательного учреждения ведет секцию кикбоксинга.
«На время следствия ему запретили работать в школе. Он ведет кружок кикбоксинга. Он открыл этот кружок, когда Ляна Викторовна (директор школы — прим. ред.) выиграла тендер на покупку боксерских груш», — сообщил один из родителей учеников на условиях анонимности.
Напомним, бывший учитель, по версии следователей, избил отца ученицы в приемной директора. Инцидент произошел в январе прошлого года. Между мужчинами произошел конфликт. Решить его словесно не получилось. Преподаватель воспользовался кулаками и избил оппонента. Мужчина получил тяжкие травмы. Учителю физкультуры грозит до 8 лет заключения, свою вину он не признает.
Отметим, что в 2017 году Первомайский районный суд Омска приговорил полного тезку Алексея Викторовича Волошина к 2 годам условно за драку в ресторане.
Примечательно, что учитель-кикбоксер летом пошлого года проводил мастер-класс по боевым искусствам для осужденных омской исправительной колонии № 7.