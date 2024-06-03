«Роза Хутор» появился на игровой платформе Roblox к юбилею Олимпиады

Реализованная в цифровом формате идея интересна и тем, что не только россияне, а игроки из всех уголков мира смогут увидеть объекты и пейзажи известного курорта «Роза Хутор», включая Розу Пик с панорамным рестораном и парящими качелями, а также Олимпийскую деревню с аллеей флагов. На сегодняшний день на платформе Roblox создано уже более 4,6 миллиарда учетных записей.