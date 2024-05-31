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2024
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
31 мая, 09:20
Недетские разборки. В омской школе родители вмешались в конфликт первоклассников
В паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором запечатлен инцидент.
1 февраля, 09:14
2022
Тайная беременность. 42-летняя омичка родила дочь, не подозревая о своем положении
Женщина поступила в больницу с признаками почечной колики, но все оказалось гораздо интереснее.
19 июля 2022, 05:30

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