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Декорации

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Июнь
Мамонт и древние рептилии. В Омске за 3,6 млн продают выставку динозавров
13 июня, 10:22
Май
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
31 мая, 09:20
Март
Совет атаманов казачьего народа будет добиваться отмены балета «Распутин» в Омске
По мнению Совета атаманов, спектакль, запланированный на 1 апреля, искажает образ Распутина и оскверняет его память.
31 марта, 08:44
Январь
Могло быть и больше. В Омске на украшение к 23 февраля потратят почти 400 тысяч
На декорирование города администрация изначально готова была потратить на 200 тыс рублей больше.
24 января, 10:40

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