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2024
«Достоевский очень светлый, как ни странно»: в омской «Галерке» показали «Идиота»
4 октября, 06:40
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
31 мая, 09:20
Опубликована афиша мероприятий Омска на выходные
Лето приближается, а столбики термометров стремительно ползут вверх. Есть еще одна хорошая новость — скоро выходные. Город55 составил материал о том, куда сходить в Омске.
18 апреля, 15:39
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
28 марта, 06:05
2023
Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник
8 ноября 2023, 07:28
Захватывают дух. Два омских театра стали претендентами на премию «Золотая Маска»
21 октября 2023, 10:37
В омской Драме поставят спектакль по событиям на Донбассе
Автор идеи сам стал свидетелем событий спецоперации.
13 марта 2023, 05:31

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