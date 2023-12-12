В министерстве региональной безопасности назначили заместителя министра

Им стал Юрий Хлебков. Ранее он занимал в ведомстве пост главы департамента безопасности населения и территорий.

В Омской области заместителем министра региональной безопасности назначили Юрия Хлебкова. Соответствующее распоряжение подписал накануне, 11 декабря, губернатор Виталий Хоценко. «Назначить Хлебкова Юрия Владимировича заместителем министра региональной безопасности Омской области 11 декабря 2023 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в тексте документа. Ранее Хлебков занимал в ведомстве пост главы департамента безопасности населения и территорий. Еще одним заместителем главы министерства Алексея Кубица является Станислав Горячкин. Место первого зама пока вакантно. Ранее Город55 сообщал, что Владимир Путин сделал несколько назначений в судах Омской области. Владимир Путин провел ряд назначений в судах Омской области Узнать подробнее