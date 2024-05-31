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Алексей Кубиц

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2024
В Омской области назначили замминистра региональной безопасности
Должность занял Андрей Сухих.
31 мая, 08:49
В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
4 апреля, 08:52
2023
В министерстве региональной безопасности назначили заместителя министра
12 декабря 2023, 07:09
Из Омской области в зону СВО проводили новую группу мобилизованных
Мобилизованных сибиряков, прошедших обучение в Омской области на базе автобронетанкового инженерного института, торжественно проводили в зону СВО.
3 января 2023, 11:48
2022
Военное положение, выплаты мобилизованным, арест экс-главы омской налоговой Репина
23 октября 2022, 07:00
Замначальника омской полиции Кубиц уволился из органов
15 октября 2022, 12:21

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