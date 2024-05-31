Ученые: Современные геймеры выбирают простые игры

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Социологи из Quantic Foundry опубликовали исследование, посвященное мотивации современных геймеров. Результаты показали, что любители компьютерных игр становятся «тупее». Однако речь идет не о том, что игры негативно сказываются на развитии интеллекта, а о том, что новое поколение игроков предпочитает играть в примитивные игры, где много экшена и не требуются навыки планирования и стратегического мышления, пишет newkhakasiya.online.
Уточняется, что исследователи проанализировали ответы более 1,5 миллиона геймеров со всего мира. Данные были собраны за последние девять лет. Всего анализировалось 12 мотиваций. Самые сильные изменения были отмечены в мотивации стратегии. По состоянию на прошлый месяц было зафиксировано, что 67% геймеров придают меньшее значение анализу решений и долгосрочному планированию, чем среднестатистический геймер летом 2015 года.
Для более наглядного представления ситуации ученые провели понятные аналогии. Это равносильно тому, как если бы IQ всего населения снизился на 6,75 пункта или все мужчины в мире стали ниже на три с половиной сантиметра — таков эквивалент снижения.
Исследователи отмечают, что особенности потребления медиаконтента современными пользователями также изменились. Например, короткие видеоролики сегодня более популярны, чем длинные. Снизился и показатель среднего времени, проведенного пользователем в окне компьютерного приложения. По состоянию на 2016 год он был 47 секунд. Для сравнения: в 2004 году этот показатель составлял 2,5 минуты.