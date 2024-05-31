Ученые: Современные геймеры выбирают простые игры

Уточняется, что исследователи проанализировали ответы более 1,5 миллиона геймеров со всего мира. Данные были собраны за последние девять лет. Всего анализировалось 12 мотиваций. Самые сильные изменения были отмечены в мотивации стратегии. По состоянию на прошлый месяц было зафиксировано, что 67% геймеров придают меньшее значение анализу решений и долгосрочному планированию, чем среднестатистический геймер летом 2015 года.