Вину не признала. Начальница отдела логистики из Омска воровала деньги у предприятия

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшей начальницы отдела логистики одного из омских предприятий, она признана виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Суд установил, что женщина вносила недостоверные сведения в финансовые документы организации и получала после этого повышенную зарплату. Таким способом, на протяжении двух лет, она начислила себе более 830 тысяч рублей.
Свою вину омичка не признала, также не выплатила ущерб. В результате суд назначил ей наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, с женщины будет взыскана сумма ущерба.