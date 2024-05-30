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Вину не признала. Начальница отдела логистики из Омска воровала деньги у предприятия

30 мая 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске начальница отдела воровала деньги у предприятия и попала под суд

Приговор по уголовному делу вынес Омский районный суд, женщине назначили наказание в виде полутора лет принудительных работ.

Омский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшей начальницы отдела логистики одного из омских предприятий, она признана виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что женщина вносила недостоверные сведения в финансовые документы организации и получала после этого повышенную зарплату. Таким способом, на протяжении двух лет, она начислила себе более 830 тысяч рублей.

Свою вину омичка не признала, также не выплатила ущерб. В результате суд назначил ей наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, с женщины будет взыскана сумма ущерба.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Приговор#Новости#Мошенник#Приговор суда#Аферист#Приговоры#Аферисты
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