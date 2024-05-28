Ничего не подписывал. Мошенники оформили кредит на омского пенсионера без его ведома

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В региональной прокуратуре рассказали, что 60-летний житель Саргатского района стал жертвой мошенников. Неизвестный аферист взял от имени пенсионера микрозайм на сумму 11 тысяч рублей.
Оказалось, что еще в январе этого года мошенник использовал паспортные данные потерпевшего, чтобы оформить в кредитной организации договор потребительского займа. При этом деньги были переведены на банковский счет, который принадлежал неизвестным людям.
Пенсионер утверждает, что не подписывал никаких договоров с банком, не терял паспорт и никому не сообщал свои личные данные. О существовании кредита он узнал только в марте, когда получил судебное письмо с требованием о взыскании задолженности.
Во время расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту, сотрудники полиции выяснили, что кредитный договор от имени пострадавшего был заключен мошенническим путем.
При оформлении займа клиент не был ознакомлен с условиями кредитного договора и не подписывал соглашение о дистанционном обслуживании. Более того, кредитная организация даже не убедилась в достоверности предоставленных клиентом данных.
В итоге прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Пока заявление находится на рассмотрении.
Ранее Город55 рассказывал о 28-летней омичке, которая трижды брала микрозаймы на своего бывшего мужа. Для этого она вводила данные на сайте, после чего получала деньги на его карту и оплачивала ей свои покупки.
Примечательно, что при регистрации на этих сайтах женщина предоставляла фотографию мужчины и его документы, которые были созданы ею с помощью программы для редактирования фотографий — фотошопа.