Ничего не подписывал. Мошенники оформили кредит на омского пенсионера без его ведома

Мошенники оформили микрозайм на пенсионера из Омской области без его согласия

В региональной прокуратуре рассказали, что 60-летний житель Саргатского района стал жертвой мошенников. Аферист взял от имени пенсионера микрозайм на 11 тысяч рублей. При этом пенсионер утверждает, что не подписывал договоры с банком, не терял паспорт и не сообщал никому свои личные данные.