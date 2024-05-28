Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

иллюстрация

Ничего не подписывал. Мошенники оформили кредит на омского пенсионера без его ведома

28 мая 2024, 06:09
Фото: Город55
иллюстрация

Мошенники оформили микрозайм на пенсионера из Омской области без его согласия

В региональной прокуратуре рассказали, что 60-летний житель Саргатского района стал жертвой мошенников. Аферист взял от имени пенсионера микрозайм на 11 тысяч рублей. При этом пенсионер утверждает, что не подписывал договоры с банком, не терял паспорт и не сообщал никому свои личные данные.

В региональной прокуратуре рассказали, что 60-летний житель Саргатского района стал жертвой мошенников. Неизвестный аферист взял от имени пенсионера микрозайм на сумму 11 тысяч рублей.

Оказалось, что еще в январе этого года мошенник использовал паспортные данные потерпевшего, чтобы оформить в кредитной организации договор потребительского займа. При этом деньги были переведены на банковский счет, который принадлежал неизвестным людям.

Пенсионер утверждает, что не подписывал никаких договоров с банком, не терял паспорт и никому не сообщал свои личные данные. О существовании кредита он узнал только в марте, когда получил судебное письмо с требованием о взыскании задолженности.

Во время расследования уголовного дела, возбужденного по этому факту, сотрудники полиции выяснили, что кредитный договор от имени пострадавшего был заключен мошенническим путем.

При оформлении займа клиент не был ознакомлен с условиями кредитного договора и не подписывал соглашение о дистанционном обслуживании. Более того, кредитная организация даже не убедилась в достоверности предоставленных клиентом данных.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Пока заявление находится на рассмотрении.

Ранее Город55 рассказывал о 28-летней омичке, которая трижды брала микрозаймы на своего бывшего мужа. Для этого она вводила данные на сайте, после чего получала деньги на его карту и оплачивала ей свои покупки.

Примечательно, что при регистрации на этих сайтах женщина предоставляла фотографию мужчины и его документы, которые были созданы ею с помощью программы для редактирования фотографий — фотошопа.

Пользовалась его картой. Омичка оформила микрозайм на бывшего мужа с помощью фотошопа
Узнать подробнее
Читайте также:
Воспользовался случаем. Омич обманом забрал у сироты полмиллиона с продажи квартирыНи тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в КалачинскеНешуточный срок. Экс-сотрудников ОмГТУ накажут за мошенничество и кражу 1,8 млн
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Мошенничество#Уголовное дело#Деньги#Мошенники#Займ#Новости#Саргатский район#Исковое заявление#Кредитный договор#Потерпевший#Недействительность#Банковский счет#Паспортные данные#Похищение личных данных#Ознакомление с договором#Дистанционное обслуживание#Рассмотрение
Подпишитесь
Зарплаты до 55 тысяч. После смены руководителя в минтруда Омска ищут сотрудников
Сегодня, 04:35
По миллиону за сотку. Омский «Трест №4» хочет застроить часть Северных многоэтажками
Сегодня, 06:08
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
Сегодня, 02:59
Угрозы нет. Электроподстанцию в Усть-Ишиме удалось защитить от паводка
Сегодня, 07:13
Введено 46%. В 2024 году в Омской области построят 700 тысяч квадратных метров жилья
Сегодня, 07:07
В зоне СВО погиб омский фитнес-тренер Роман Литасов
Вчера, 10:27
"