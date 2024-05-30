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В России открываются библиотеки с арт-пространством

В России открываются библиотеки с арт-пространством

30 мая 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
В России обновляют библиотеки, чтобы сделать их более привлекательным местом для досуга городских жителей и сельчан. Работа уже дает свои результаты, и сегодня открываются библиотеки нового типа с современной техникой и арт-пространством.

В таких библиотеках, которые называются модельными, проводят бесплатные тематические занятия и мастер-классы. Проект каждой библиотеки индивидуален. Такие объекты появились в херсонском Каланчаке, в Самаре и тульском поселке Новольвовске, передает newkhakasiya.online.

Так, на Херсонщине весной этого года после ремонта открылась библиотека, которую посещают около 600 человек, в том числе молодежь. Для небольшого населенного пункта это неплохой показатель. В этом году здесь обновили книжный фонд.

В Самаре после модернизации одной из библиотек там появились арт-объекты, выполненные по чертежам Леонардо да Винчи, и электронный терминал для возврата книг.

В поселке Новольвовске, в котором проживают 1324 человека, обновлена сельская библиотека, где также организовано арт-пространство, где проходят выставки местных художников. Помимо прочего, здесь появился шлем виртуальной реальности.

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