В России открываются библиотеки с арт-пространством

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В таких библиотеках, которые называются модельными, проводят бесплатные тематические занятия и мастер-классы. Проект каждой библиотеки индивидуален. Такие объекты появились в херсонском Каланчаке, в Самаре и тульском поселке Новольвовске, передает newkhakasiya.online.
Так, на Херсонщине весной этого года после ремонта открылась библиотека, которую посещают около 600 человек, в том числе молодежь. Для небольшого населенного пункта это неплохой показатель. В этом году здесь обновили книжный фонд.
В Самаре после модернизации одной из библиотек там появились арт-объекты, выполненные по чертежам Леонардо да Винчи, и электронный терминал для возврата книг.
В поселке Новольвовске, в котором проживают 1324 человека, обновлена сельская библиотека, где также организовано арт-пространство, где проходят выставки местных художников. Помимо прочего, здесь появился шлем виртуальной реальности.