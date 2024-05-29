ТПП России уже 5 лет помогает семейным предприятиям

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Издание пишет, что форум проводится уже пять лет. В 2024 году участие в мероприятии приняли порядка 200 представителей семейных предприятий из 33 регионов Российской Федерации. Форум открыл глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По его словам, когда в ТПП задумывали это мероприятие, обратились к истории Российской Федерации. Посмотрели, какие предприятия были семейными, что сделали и что оставили будущим поколениям. И подумали, что история должна иметь продолжение в современной России. В ТПП поняли, что тема семейных компаний является серьезной и сложной, поэтому работать надо начинать по нескольким направлениям. Первое — это нормативно-правовая база. Это законодательство о семейном бизнесе. Работа начиналась в регионах, где был отклик от губернаторов и депутатов местного парламента. Законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес, приняты уже в 9 регионах Российской Федерации.
В помощь бизнесу уже работают следующие меры: в 2021 году запустили новый формат для общения представителей семейных предприятий — Всероссийский семейный совет. Его заседания уже провели в 14 российских регионах, после чего начала формироваться инфраструктура семейного бизнеса.
Участники форума подчеркнули, что семейные компании являются одним из главных факторов существования и устойчивого развития экономики в большинстве развитых государств. По разным оценкам, около 74% компаний сегмента малого и среднего предпринимательства — это предприятия, в которых работают сразу несколько членов семьи.
Вице-президент ТПП России Елена Дыбова отметила, что на сегодняшний день семейные предприятия только встают на ноги и им необходима поддержка со стороны государства. По ее словам, если обратиться к статистике, то кредитование получают около 38% предприятий, преимущественно крупный и средний бизнес. Среди малых и микропредприятий такую финансовую поддержку получает только каждая десятая компания. Дыбова подчеркнула, что именно Торгово-промышленная палата России на протяжении 5 лет показывает, рассказывает, доказывает, поддерживает, объединяет семейные предприятия в регионах. Стоит отметить, что государству очень выгодно иметь успешный семейный бизнес, поскольку он является основой любой экономики.
Деловая программа форума для предпринимателей включает проведение дискуссионных и стратегических сессий, тренингов, нетворкингов и В2В-встреч. В рамках мероприятий участники обсудят вопросы конкуренции, продвижение предприятий, повышение финансовой грамотности. В форуме примут участие представители различных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, семейного бизнеса, общественных организаций и отраслевых объединений.