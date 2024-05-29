ТПП России уже 5 лет помогает семейным предприятиям

По его словам, когда в ТПП задумывали это мероприятие, обратились к истории Российской Федерации. Посмотрели, какие предприятия были семейными, что сделали и что оставили будущим поколениям. И подумали, что история должна иметь продолжение в современной России. В ТПП поняли, что тема семейных компаний является серьезной и сложной, поэтому работать надо начинать по нескольким направлениям. Первое — это нормативно-правовая база. Это законодательство о семейном бизнесе. Работа начиналась в регионах, где был отклик от губернаторов и депутатов местного парламента. Законодательные акты, узаконивающие семейный бизнес, приняты уже в 9 регионах Российской Федерации.