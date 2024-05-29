Пермяк не смог улететь из Турции из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По словам Никиты, он ошибочно пошел на регистрацию к стойке Turkish Airlines вместо российского перевозчика. Работница Turkish Airlines не обратила внимания на ошибку и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Даже его багаж был зарегистрирован под этим именем, пишет properm.ru.
Когда Никита обнаружил ошибку, он обратился к сотрудникам Turkish Airlines, чтобы разъяснить ситуацию. Однако никто не спешил помочь. По его словам, в течение шести часов ему не сообщали никаких новостей о его дальнейшем перелете и особенно о багаже. Персонал на стойке помощи F44, куда Никита сначала обратился, не проявлял интереса к его проблеме, лишь разводил руками.
В офисе Turkish Airlines пассажиру также отказали в помощи и направили обратно на стойку регистрации. В это время Никита уже был измотан.
Несмотря на многочисленные попытки разобраться с ситуацией, Никите не удалось получить обратную связь со стороны авиакомпании. В итоге ему пришлось приобрести новый билет до Москвы. В настоящее время он направил письменное обращение в Turkish Airlines с просьбой урегулировать инцидент.