Пермяк не смог улететь из Турции из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Когда Никита обнаружил ошибку, он обратился к сотрудникам Turkish Airlines, чтобы разъяснить ситуацию. Однако никто не спешил помочь. По его словам, в течение шести часов ему не сообщали никаких новостей о его дальнейшем перелете и особенно о багаже. Персонал на стойке помощи F44, куда Никита сначала обратился, не проявлял интереса к его проблеме, лишь разводил руками.