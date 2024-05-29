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Пермяк не смог улететь из Турции из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Пермяк не смог улететь из Турции из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

29 мая 2024, 10:38
Фото: 1MI
Житель Перми, купивший билет на рейс «Уральских авиалиний» из Стамбула в Москву, оказался в затруднительном положении из-за ошибки сотрудницы Turkish Airlines. Никита, так представился пассажир, был вынужден ожидать следующего рейса.

По словам Никиты, он ошибочно пошел на регистрацию к стойке Turkish Airlines вместо российского перевозчика. Работница Turkish Airlines не обратила внимания на ошибку и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Федоровой Евгении. Даже его багаж был зарегистрирован под этим именем, пишет properm.ru.

Когда Никита обнаружил ошибку, он обратился к сотрудникам Turkish Airlines, чтобы разъяснить ситуацию. Однако никто не спешил помочь. По его словам, в течение шести часов ему не сообщали никаких новостей о его дальнейшем перелете и особенно о багаже. Персонал на стойке помощи F44, куда Никита сначала обратился, не проявлял интереса к его проблеме, лишь разводил руками.

В офисе Turkish Airlines пассажиру также отказали в помощи и направили обратно на стойку регистрации. В это время Никита уже был измотан.

Несмотря на многочисленные попытки разобраться с ситуацией, Никите не удалось получить обратную связь со стороны авиакомпании. В итоге ему пришлось приобрести новый билет до Москвы. В настоящее время он направил письменное обращение в Turkish Airlines с просьбой урегулировать инцидент.

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