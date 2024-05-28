СОГАЗ с правоохранителями пресек преступную деятельность страховых мошенников

Заявление от ООО «Орский Хладокомбинат» о наступлении страхового события поступило в АО «СОГАЗ» 21 февраля 2020 года. В нем утверждалось, что в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года, в результате ложного срабатывания автоматической системы пожаротушения были залиты водой мешки с сухим яичным белком пищевого назначения, хранившиеся на складе по адресу: г. Орск, ул. Путейская, д. 4.