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Posted 28 мая, 10:03

Published 28 мая, 10:03

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

СОГАЗ с правоохранителями пресек преступную деятельность страховых мошенников

28 мая 2024, 10:03
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KNSfa
Советский районный суд города Орска 21 мая 2024 года вынес обвинительные приговоры трем гражданам, которые инсценировали наступление страхового случая на территории ООО «Орский Хладокомбинат» для дальнейшего получения страховых выплат в размере 98 млн рублей.

За совершенные мошеннические действия осужденные наказаны лишением свободы на сроки от 3,5 до 7,5 лет и штрафами от 5 до 5,35 млн рублей.

Заявление от ООО «Орский Хладокомбинат» о наступлении страхового события поступило в АО «СОГАЗ» 21 февраля 2020 года. В нем утверждалось, что в ночь с 20 на 21 февраля 2020 года, в результате ложного срабатывания автоматической системы пожаротушения были залиты водой мешки с сухим яичным белком пищевого назначения, хранившиеся на складе по адресу: г. Орск, ул. Путейская, д. 4.

В ходе проверки обстоятельств заявленного события, а также анализа представленных документов Службой безопасности АО «СОГАЗ» были выявлены признаки, указывающие на инсценировку события.

Собранные материалы послужили основанием для возбуждения уголовных дел правоохранительными органами и пресечения преступной деятельности указанной группы лиц.

СОГАЗ предупреждает о недопустимости совершения мошеннических действий при оформлении страховых полисов и урегулировании убытков. Компания намерена и в дальнейшем пресекать любую преступную деятельность, совершаемую в ее отношении.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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