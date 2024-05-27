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Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

27 мая 2024, 11:11
Фото: «Пятёрочка»
Счастливчиком, получившим миллион рублей от «Пятёрочки», по итогам акции в честь юбилея компании «25 лет низких цен для бесценных моментов», стал Игорь Макиенко из Томска.

В торжественной обстановке ему вручили сертификат на крупную сумму в магазине «Пятёрочка», в котором он совершил свою удачную покупку. По словам победителя, он регулярно участвует в розыгрышах торговой сети, но ранее ничего не выигрывал.

 — Я узнал об акции, когда ходил в «Пятёрочку» за продуктами. Поскольку регистрация чеков не занимает у меня много времени я стараюсь всегда участвовать в розыгрышах. Когда мне сообщили, что я выиграл миллион, я не сразу поверил Это стало неожиданностью. Очень рад и благодарен «Пятёрочке» за такой подарок, — поделился Игорь Макиенко.

Победитель добавил, что потратит часть денег на ремонт квартиры и долгожданный отпуск.

В торговой сети отметили, что Игорь Макиенко стал пятым победителем акции «25 лет низких цен для бесценных моментов».

Директор дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Наталья Гурьянова говорит, что в этом году «Пятёрочка» в честь юбилея решила подарить гостям возможность выиграть не только ценные призы, но и испытать удачу и получить крупную сумму для исполнения заветной мечты.

— Мы гордимся тем, что наши проекты делают посетителей «Пятёрочки» счастливее, помогая поверить в чудо, которое может случиться с каждым. Ведь такие масштабные розыгрыши делают ежедневный поход в магазин ещё приятнее. Поздравляем победителя с выигрышем и желаем всем участникам удачи в новых активностях, — сказала Наталья Гурьянова.

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