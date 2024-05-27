Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В торжественной обстановке ему вручили сертификат на крупную сумму в магазине «Пятёрочка», в котором он совершил свою удачную покупку. По словам победителя, он регулярно участвует в розыгрышах торговой сети, но ранее ничего не выигрывал.
— Я узнал об акции, когда ходил в «Пятёрочку» за продуктами. Поскольку регистрация чеков не занимает у меня много времени я стараюсь всегда участвовать в розыгрышах. Когда мне сообщили, что я выиграл миллион, я не сразу поверил Это стало неожиданностью. Очень рад и благодарен «Пятёрочке» за такой подарок, — поделился Игорь Макиенко.
Победитель добавил, что потратит часть денег на ремонт квартиры и долгожданный отпуск.
В торговой сети отметили, что Игорь Макиенко стал пятым победителем акции «25 лет низких цен для бесценных моментов».
Директор дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Наталья Гурьянова говорит, что в этом году «Пятёрочка» в честь юбилея решила подарить гостям возможность выиграть не только ценные призы, но и испытать удачу и получить крупную сумму для исполнения заветной мечты.
— Мы гордимся тем, что наши проекты делают посетителей «Пятёрочки» счастливее, помогая поверить в чудо, которое может случиться с каждым. Ведь такие масштабные розыгрыши делают ежедневный поход в магазин ещё приятнее. Поздравляем победителя с выигрышем и желаем всем участникам удачи в новых активностях, — сказала Наталья Гурьянова.