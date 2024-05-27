Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»

— Я узнал об акции, когда ходил в «Пятёрочку» за продуктами. Поскольку регистрация чеков не занимает у меня много времени я стараюсь всегда участвовать в розыгрышах. Когда мне сообщили, что я выиграл миллион, я не сразу поверил Это стало неожиданностью. Очень рад и благодарен «Пятёрочке» за такой подарок, — поделился Игорь Макиенко.