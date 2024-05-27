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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Житель Алтайского края хотел стать чиновником, предъявив поддельный диплом

27 мая 2024, 13:31
По информации, предоставленной пресс-службой судов Алтайского края, житель Алтайского края был приговорен к шести месяцам лишения свободы за попытку занять руководящую должность в местной инспекции Гостехнадзора с использованием фальшивого диплома о высшем образовании.

Обман со стороны этого человека удалось раскрыть, когда работодатель запросил подтверждение его учебного заведения. Оказалось, что несколько лет назад мужчина приобрел диплом у неизвестного лица, пишет amic.ru.

В ходе следствия подозреваемый утверждал, что получил диплом законно. Он утверждал, что поступил в университет, но из-за пандемии COVID-19 отправлял задания по почте и таким же образом получил документ. Своей вины он не признал.

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