Житель Алтайского края хотел стать чиновником, предъявив поддельный диплом

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Обман со стороны этого человека удалось раскрыть, когда работодатель запросил подтверждение его учебного заведения. Оказалось, что несколько лет назад мужчина приобрел диплом у неизвестного лица, пишет amic.ru.
В ходе следствия подозреваемый утверждал, что получил диплом законно. Он утверждал, что поступил в университет, но из-за пандемии COVID-19 отправлял задания по почте и таким же образом получил документ. Своей вины он не признал.