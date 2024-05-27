Трамп начал принимать пожертвования на избирательную кампанию в криптовалюте

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Этот необычный шаг можно расценить как попытку понравиться криптовалютному сообществу и сказать прогрессивной части избирателей, что Трамп может быть современным и продвинутым президентом, передает newkhakasiya.online.
Хотя это решение противоречит предыдущим заявлениям Трампа. Ранее он открыто выступал против криптовалют, считая, что такое явление подрывает силу доллара.
При этом криптовалюты в известной степени анонимны, и для соблюдения законов и прозрачности взносы должны приниматься с соблюдением правил: средства нужно отражать в отчетности, личность каждого жертвователя нужно проверять и так далее.
Дональд Трамп рискует, когда входит в криптовалютный мир. Пока неизвестно, поможет ему это решение или наоборот.