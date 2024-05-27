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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Трамп начал принимать пожертвования на избирательную кампанию в криптовалюте

Трамп начал принимать пожертвования на избирательную кампанию в криптовалюте

27 мая 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Экс-президент США Дональд Трамп решил собирать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте.

Этот необычный шаг можно расценить как попытку понравиться криптовалютному сообществу и сказать прогрессивной части избирателей, что Трамп может быть современным и продвинутым президентом, передает newkhakasiya.online.

Хотя это решение противоречит предыдущим заявлениям Трампа. Ранее он открыто выступал против криптовалют, считая, что такое явление подрывает силу доллара.

При этом криптовалюты в известной степени анонимны, и для соблюдения законов и прозрачности взносы должны приниматься с соблюдением правил: средства нужно отражать в отчетности, личность каждого жертвователя нужно проверять и так далее.

Дональд Трамп рискует, когда входит в криптовалютный мир. Пока неизвестно, поможет ему это решение или наоборот.

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