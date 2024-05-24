В ТПП России продемонстрировали инвестиционный потенциал Ингушетии

Власти Ингушетии обеспечивают особые условия для привлечения капитала. Документы оформляются по принципу одного окна, здесь строят промышленные площадки, а каждый предприниматель, вложивший в производство более 500 тысяч рублей, получает статус инвестиционного резидента республики. С его помощью можно рассчитывать на налоговые льготы на имущество, землю и прибыль. Всего за прошлый год Ингушетия привлекла более 32 миллиардов рублей в основной капитал. Сегодня в регионе работает около 16 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.