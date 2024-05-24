В ТПП России продемонстрировали инвестиционный потенциал Ингушетии

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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В частности, были представлены ключевые проекты в этих отраслях экономики, действующие там меры поддержки бизнеса и условия для инвесторов. На мероприятии также присутствовали иностранные бизнесмены и дипломаты. Всего на площадке ТПП РФ прошло уже более 70 региональных презентаций.
Как отметил вице-президент ТПП РФ Илья Зубков, подобные встречи, на которых субъекты страны показывают свои возможности, по-настоящему полезны для бизнеса и власти. По его словам, почти каждая презентация заканчивается подписанием контрактов. Свой потенциал продемонстрировала и Ингушетия, которая интересна туристическим направлением и кадровым ресурсом.
Власти Ингушетии обеспечивают особые условия для привлечения капитала. Документы оформляются по принципу одного окна, здесь строят промышленные площадки, а каждый предприниматель, вложивший в производство более 500 тысяч рублей, получает статус инвестиционного резидента республики. С его помощью можно рассчитывать на налоговые льготы на имущество, землю и прибыль. Всего за прошлый год Ингушетия привлекла более 32 миллиардов рублей в основной капитал. Сегодня в регионе работает около 16 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
Говоря об отношении к инвесторам, председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин заявил, что многие предприятия открывают счета в регионе, потому что здесь очень выгодные экономические условия. Согласно местному закону, если инвестиция составит более 50 миллионов рублей, то землю предприниматель получает без торгов. В регионе наблюдается рост промышленности, растет АПК: если в 2019 году урожай собирали с 12-15 гектаров, то сейчас доходит до 40. Сластенин заявил, что регион хочет привлечь еще больше инвесторов.
В Ингушетии сегодня реализуют пять нацпроектов на общую сумму восемь миллиардов рублей. Недавно открыли новый завод алюминиевых сплавов, планируется запуск второй очереди птицефабрики и тепличного комплекса. Для молодежи вместе со Сбером строят IT-академию. Нацпроекты позволят создать в регионе более 500 новых рабочих мест.