В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя

Проект «Старый Цирк — культурный мостик истории» появился на платформе «Делай город». Известно, что проект скульптуры уже разработан, она будет отлита из бронзы в московской мастерской Андрея Следкова. После выполнения работы скульптор готов передать свое творение в Омск для установки на скамье в зеленом уголке. Кроме того, в рамках проекта на аллее планируется высадить сосны, ели, барбарис и другие растения.