В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В следующем году на аллее между цирком и театром кукол «Арлекин» появится скульптура основателя Омского цирка Петра Сичкарева. Именно он в 1898 году стал инициатором создания в городе первого цирка-театра.
Проект «Старый Цирк — культурный мостик истории» появился на платформе «Делай город». Известно, что проект скульптуры уже разработан, она будет отлита из бронзы в московской мастерской Андрея Следкова. После выполнения работы скульптор готов передать свое творение в Омск для установки на скамье в зеленом уголке. Кроме того, в рамках проекта на аллее планируется высадить сосны, ели, барбарис и другие растения.
Инициативу создания зеленой аллеи купца поддержали заслуженные и народные цирковые артисты: Виталий Смолянц, Гия Эрадзе, Сергей Просвирнин, Анатолий Сокол и Татьяна Филатова.
Напомним, что ранее на платформе «Делай город» появился проект реконструкции старейшего омского памятника «Крокодил и лягушки», который расположен перед главным корпусом аграрного университета им. П. А. Столыпина.