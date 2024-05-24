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Рядом с омским цирком появится скульптура его основателя — Петра Сичкарева

В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя

24 мая 2024, 13:11
Фото: Омский цирк

Рядом с омским цирком появится скульптура его основателя — Петра Сичкарева

Проект скульптуры разработал московский скульптор Андрей Следков, он готов отлить ее из бронзы и передать в Омск для установки на скамье в городском зеленом уголке.

В следующем году на аллее между цирком и театром кукол «Арлекин» появится скульптура основателя Омского цирка Петра Сичкарева. Именно он в 1898 году стал инициатором создания в городе первого цирка-театра.

Проект «Старый Цирк — культурный мостик истории» появился на платформе «Делай город». Известно, что проект скульптуры уже разработан, она будет отлита из бронзы в московской мастерской Андрея Следкова. После выполнения работы скульптор готов передать свое творение в Омск для установки на скамье в зеленом уголке. Кроме того, в рамках проекта на аллее планируется высадить сосны, ели, барбарис и другие растения.

Инициативу создания зеленой аллеи купца поддержали заслуженные и народные цирковые артисты: Виталий Смолянц, Гия Эрадзе, Сергей Просвирнин, Анатолий Сокол и Татьяна Филатова.

Напомним, что ранее на платформе «Делай город» появился проект реконструкции старейшего омского памятника «Крокодил и лягушки», который расположен перед главным корпусом аграрного университета им. П. А. Столыпина.

Омичам показали проект реконструкции старейшего фонтана «Крокодил и лягушки»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Памятники#Памятник#Проект#Цирк#Новости#Скульптура#Проекты#Основатель#Омский цирк#Цирки#Скульптор
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