ПСБ открыл офис на территории предприятия «Полет» в Омске

Теперь сотрудники «Полета», не покидая пределы предприятия, могут обратиться за консультацией к специалисту ПСБ, получить зарплатную или кредитную карту банка, открыть счета, в том числе накопительные, оформить заявку на потребительский кредит или ипотеку, словом — получить полный пакет услуг. Подобные точки обслуживания ПСБ действуют во многих регионах России, но в Омской области — это первый проект.