ПСБ открыл офис на территории предприятия «Полет» в Омске

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
Список отделений ПСБ в Омске стал больше: новый мини-офис начал свою работу на территории производственного объединения «Полет», филиала АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Теперь сотрудники «Полета», не покидая пределы предприятия, могут обратиться за консультацией к специалисту ПСБ, получить зарплатную или кредитную карту банка, открыть счета, в том числе накопительные, оформить заявку на потребительский кредит или ипотеку, словом — получить полный пакет услуг. Подобные точки обслуживания ПСБ действуют во многих регионах России, но в Омской области — это первый проект.
«Партнерские отношения ПСБ и омских предприятий ОПК постоянно развиваются, и открытие мини-офиса на территории объединения „Полет“ — яркий тому пример. Реализуя стратегию „Банк на работе“, мы сокращаем дистанцию между банком и сотрудниками предприятия, которые вовлечены в выполнение важных государственных задач, экономим их личное время и обеспечиваем максимальный комфорт и оперативность в решении их финансовых вопросов без отрыва от производства», — отметил Олег Минаев, первый заместитель председателя ПСБ.
Новый мини-офис, появившийся в Омске — уже восьмое отделение ПСБ, открытое на базе предприятия ОПК в Сибирском федеральном округе. Тем более, к тому есть все предпосылки — общее число отраслевых зарплатных клиентов банка по округу составляет около 22 тысяч человек.
«Наше сотрудничество с ПСБ началось осенью 2020 года и за это время мы смогли оценить все положительные стороны обслуживания в опорном банке оборонно-промышленного комплекса России. Открытие представительства на территории объединения позволит работникам пользоваться всем спектром банковских услуг непосредственно на рабочем месте», — подчеркнул Виктор Шулико, директор ПО «Полет».
Офис ПСБ находится на территории проходной объединения и открыт для полётовцев в будние дни с 11 до 16 часов.