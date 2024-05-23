Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Олег Минаев и Виктор Шулико (в центре) торжественно открыли новый мини-офис банка

ПСБ открыл офис на территории предприятия «Полет» в Омске

23 мая 2024, 06:13
Фото: ПАО «Промсвязьбанк»
Олег Минаев и Виктор Шулико (в центре) торжественно открыли новый мини-офис банка
Теперь сотрудники «Полета» могут решать все свои финансовые вопросы, не покидая рабочего места.

Список отделений ПСБ в Омске стал больше: новый мини-офис начал свою работу на территории производственного объединения «Полет», филиала АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Теперь сотрудники «Полета», не покидая пределы предприятия, могут обратиться за консультацией к специалисту ПСБ, получить зарплатную или кредитную карту банка, открыть счета, в том числе накопительные, оформить заявку на потребительский кредит или ипотеку, словом — получить полный пакет услуг. Подобные точки обслуживания ПСБ действуют во многих регионах России, но в Омской области — это первый проект.

«Партнерские отношения ПСБ и омских предприятий ОПК постоянно развиваются, и открытие мини-офиса на территории объединения „Полет“ — яркий тому пример. Реализуя стратегию „Банк на работе“, мы сокращаем дистанцию между банком и сотрудниками предприятия, которые вовлечены в выполнение важных государственных задач, экономим их личное время и обеспечиваем максимальный комфорт и оперативность в решении их финансовых вопросов без отрыва от производства», — отметил Олег Минаев, первый заместитель председателя ПСБ.

Новый мини-офис, появившийся в Омске — уже восьмое отделение ПСБ, открытое на базе предприятия ОПК в Сибирском федеральном округе. Тем более, к тому есть все предпосылки — общее число отраслевых зарплатных клиентов банка по округу составляет около 22 тысяч человек.

«Наше сотрудничество с ПСБ началось осенью 2020 года и за это время мы смогли оценить все положительные стороны обслуживания в опорном банке оборонно-промышленного комплекса России. Открытие представительства на территории объединения позволит работникам пользоваться всем спектром банковских услуг непосредственно на рабочем месте», — подчеркнул Виктор Шулико, директор ПО «Полет».

Офис ПСБ находится на территории проходной объединения и открыт для полётовцев в будние дни с 11 до 16 часов.

На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Ипотека#Сотрудничество#Новости#Полет#Предприятие#Обслуживание#Территория#Офис#Услуги#Сотрудники#Кредитная карта#Зарплатные клиенты
Подпишитесь
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
Сегодня, 03:28
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
Вчера, 13:22
В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара
Вчера, 10:28
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"