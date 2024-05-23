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ДОМ. РФ продаст на аукционе недвижимость под сервисный объект в Омской области

ДОМ. РФ продаст на аукционе недвижимость под сервисный объект в Омской области

23 мая 2024, 03:30
Фото: АО «ДОМ.РФ»
Реклама. АО «ДОМ.РФ» . erid: LjN8KWzXp
ДОМ.РФ выставил на торги имущественный комплекс, расположенный в Омской области — в селе Морозовка. Он предназначен для создания сервисного объекта — заведения общественного питания, магазина, автомобильной мойки.

Состав лота включает участок площадью 0,19 гектара и здание, площадь которого составляет 439,9 квадрата.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 17 июня включительно. Сами торги проведут 21 июня. Начальная стоимость лота — 2,86 миллиона рублей.

Имущественный комплекс является собственностью Омского аграрного научного центра, он расположен по адресу: село Морозовка, ул. Квартал Б, д. 14. Инфраструктура района расположения представлена индивидуальной и малой жилой застройкой. В 540 метрах от объекта расположена автобусная остановка «Школа». Выезд на трассу Р-254 «Иртыш» (828-й километр) в 5,4 километра, а расстояние до центра Омска составляет 18 километров.

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию федерального имущества в Омской области. Так, в январе текущего года в Омске был продан имущественный комплекс за 31,94 миллиона рублей. В апреле прошлого года ДОМ.РФ реализовал участок, который расположен на одной из главных магистралей Омска по улице Орджоникидзе — участок площадью 0,06 гектара был продан за 3,66 миллиона рублей. Тогда на лот претендовали 11 участников аукциона.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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