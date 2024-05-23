ДОМ. РФ продаст на аукционе недвижимость под сервисный объект в Омской области

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию федерального имущества в Омской области. Так, в январе текущего года в Омске был продан имущественный комплекс за 31,94 миллиона рублей. В апреле прошлого года ДОМ.РФ реализовал участок, который расположен на одной из главных магистралей Омска по улице Орджоникидзе — участок площадью 0,06 гектара был продан за 3,66 миллиона рублей. Тогда на лот претендовали 11 участников аукциона.