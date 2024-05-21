Президент ТПП РФ рассказал о развитии станкоинструментальной промышленности

Президент ТПП РФ отметил важность выстраивания новых кооперационных цепочек. Для этих задач была открыта биржа субконтрактации. По словам Катырина, она нацелена на то, чтобы найти партнера в этих цепочках или усовершенствовать существующую цепочку, найти временных контрагентов или поменять тех, которые не устраивают. Биржа позволит искать партнеров со всех регионов, отметил он.