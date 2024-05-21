Президент ТПП РФ рассказал о развитии станкоинструментальной промышленности

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Он рассказал о поддержке и развитии станкоинструментальной промышленности, новых кооперационных цепочках и инвестициях.
По словам президента ТПП РФ, станкоинструментальная отрасль сейчас очень быстро растет. Над ее развитием вплотную работают кабмин и Минпромторг России: в частности, поддержку получают производители оборудования, расширяются возможности по подготовке кадров.
Катырин отметил, что о прогрессе в станкоинструментальной промышленности можно судить по выступлениям самих производителей. Меры их поддержки уже действуют. На выставке сегодня присутствуют представители 772 отечественных компаний, что говорит о развитии отрасли.
Президент ТПП РФ отметил важность выстраивания новых кооперационных цепочек. Для этих задач была открыта биржа субконтрактации. По словам Катырина, она нацелена на то, чтобы найти партнера в этих цепочках или усовершенствовать существующую цепочку, найти временных контрагентов или поменять тех, которые не устраивают. Биржа позволит искать партнеров со всех регионов, отметил он.
Отмечается, что сейчас отрасль отстает по объемам роботизации. По мнению Катырина, в ближайшее время нужно обратить внимание на это направление, в частности увеличить число станков с ЧПУ, многоосевых станков и другого современного оборудования.
Катырин сказал, что есть несколько направлений, по которым нужно двигаться и на которые нацелены министерства, в том числе институты поддержки, институты поддержки предприятий, институты развития бизнеса.
Сегодняшняя выставка является одной из форм поддержки предприятий. Она позволит участникам наладить новые связи и обсудить развитие нормативно-правовой базы, на основе которой работают российские предприятия.