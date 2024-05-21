Омские рестораны «ФедяДичь» и «Чао, Моника!» поучаствовали в фестивале «Новые имена»

В рамках фестиваля рестораны готовят дегустационные сеты из 3-5 популярных блюд по фиксированным ценам. Так, например, в сет ресторана «ФедяДичь» входит пашет из оленины с вяленой свеклой и соусом из диких ягод, риет из северных рыб с соленым лимоном, сагудай из муксуна с моченой брусникой и солью, а также томленая косуля с хрустящим картофелем и «Десерт егеря».