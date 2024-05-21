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ЧАО, Моника!

Омские рестораны «ФедяДичь» и «Чао, Моника!» поучаствовали в фестивале «Новые имена»

21 мая 2024, 09:14
Фото: Фестиваль Новые имена
ЧАО, Моника!

Рестораны «ФедяДичь» и «Чао, Моника!» стали участниками всероссийского фестиваля

Два омских заведения стали участниками всероссийского ресторанного фестиваля «Новые имена», он проходит с 20 мая по 2 июня в 30 городах страны.

С 20 мая по 2 июня в 30 городах страны проходит всероссийский ресторанный фестиваль «Новые имена». В нем принимают участие почти 300 заведений, среди них оказались и омские — «ФедяДичь» и «Чао, Моника!».

В рамках фестиваля рестораны готовят дегустационные сеты из 3-5 популярных блюд по фиксированным ценам. Так, например, в сет ресторана «ФедяДичь» входит пашет из оленины с вяленой свеклой и соусом из диких ягод, риет из северных рыб с соленым лимоном, сагудай из муксуна с моченой брусникой и солью, а также томленая косуля с хрустящим картофелем и «Десерт егеря».

«„Северный» сет с сибирским акцентом для РРФ от нашего ресторана северной кухни, где собраны локальные продукты, традиции и дары сибирских лесов и рек. Сочетание разных вкусов и текстур, использование натуральных продуктов, свежих овощей и зелени», — рассказал шеф-повар ресторана Павел Вайнбендер.

«Чао, Моника!» предлагает посетителям сет из жаренного халуми с томатами и домашним песто, равиоли с уткой и кофейным соусом, утиную грудку с пряной морковью и соусом из черноплодной рябины.

«В этом сете мы хотели отразить наши основные специалитеты: сыр домашней сыроварни, пасту ручной работы и, конечно, местная фермерская утка, которая подается с соусом из черноплодной рябины»», — поделился шеф-повар Олег Мамонтов.
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