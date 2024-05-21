Омские рестораны «ФедяДичь» и «Чао, Моника!» поучаствовали в фестивале «Новые имена»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С 20 мая по 2 июня в 30 городах страны проходит всероссийский ресторанный фестиваль «Новые имена». В нем принимают участие почти 300 заведений, среди них оказались и омские — «ФедяДичь» и «Чао, Моника!».
В рамках фестиваля рестораны готовят дегустационные сеты из 3-5 популярных блюд по фиксированным ценам. Так, например, в сет ресторана «ФедяДичь» входит пашет из оленины с вяленой свеклой и соусом из диких ягод, риет из северных рыб с соленым лимоном, сагудай из муксуна с моченой брусникой и солью, а также томленая косуля с хрустящим картофелем и «Десерт егеря».
«„Северный» сет с сибирским акцентом для РРФ от нашего ресторана северной кухни, где собраны локальные продукты, традиции и дары сибирских лесов и рек. Сочетание разных вкусов и текстур, использование натуральных продуктов, свежих овощей и зелени», — рассказал шеф-повар ресторана Павел Вайнбендер.
«Чао, Моника!» предлагает посетителям сет из жаренного халуми с томатами и домашним песто, равиоли с уткой и кофейным соусом, утиную грудку с пряной морковью и соусом из черноплодной рябины.
«В этом сете мы хотели отразить наши основные специалитеты: сыр домашней сыроварни, пасту ручной работы и, конечно, местная фермерская утка, которая подается с соусом из черноплодной рябины»», — поделился шеф-повар Олег Мамонтов.