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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Ближе к лету мест в Омске, где вкусно поесть и отдохнуть, явно станет больше.

Новые кафе и рестораны: где весело и интересно провести время в Омске

2 мая 2024, 15:21
Фото: Город55
Ближе к лету мест в Омске, где вкусно поесть и отдохнуть, явно станет больше.
Гастрономическая сторона Омска процветает — открываются новые заведения, некоторые попадают в списки лучших по Сибири. Однако на этом все не кончается. Какие рестораны и кафе появятся в Омске в ближайшее время? Подробности — в материале Города55.

Кофейня Terra coffee на «Сибзаводе»

Рядом с остановкой «Сибзавод» по улице Красный Путь откроется заведение для кофеманов. Любители популярной в городе «Лапши» будут обедать теперь в другом месте, рассказал Городу55 бизнесмен Сергей Маргарян.

По словам предпринимателя, точку «Лапши» закрывать не собираются, она просто переедет в другое место. Для нее построят помещение площадью 200-500 кв м. В новом пространстве, возможно, соорудят летнюю веранду, пока идут переговоры по этому поводу. А рядом с остановкой появится точка, где можно будет брать кофе перед работой.

Маргарян говорил в середине апреля, что открытие планируется ориентировочно через месяц.

На летних верандах в вечернее время обычно гостям предлагают пледы, чтобы не замерзнуть.На летних верандах в вечернее время обычно гостям предлагают пледы, чтобы не замерзнуть.
На летних верандах в вечернее время обычно гостям предлагают пледы, чтобы не замерзнуть.
Фото: Город55

Грузинский ресторан в бывшем «Летуре»

В обновленном торговом комплексе у остановки «Турист» планируют открыть ресторан грузинской кухни. Заведение должно появиться в некогда заброшенном «Летуре». Пока что ремонт и реставрация в здании еще идут, однако о месте, где можно будет поесть хинкали, говорят уже сейчас.

Новую точку хотят открыть на месте действующего по сей день ресторана «Тамада». Здесь будет играть живая музыка и работать детская комната. Гостей планируют удивить интересной анимацией, которая украсит заведение. О названии пока ничего неизвестно.

Новый бар на Гагарина

В центре Омска уже открыли новое питейное заведение под названием «Молодость простит». Здесь будут организовывать стенд апы с опытными комиками, концерты-квартирники, фотосессии и даже модные показы. Бар рассчитан на аудиторию 21+. Он располагается в бизнес-центре «На Гагарина» рядом с Oldman Pub, Taylor, караоке Blackdoors, стриптиз-баром Andy Show, рестораном «7.0.0».

До этого на месте нового бара работало заведение «Хам-миллион». В прошлом году его выставили на продажу.

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