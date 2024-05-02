Новые кафе и рестораны: где весело и интересно провести время в Омске

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Рядом с остановкой «Сибзавод» по улице Красный Путь откроется заведение для кофеманов. Любители популярной в городе «Лапши» будут обедать теперь в другом месте, рассказал Городу55 бизнесмен Сергей Маргарян.
По словам предпринимателя, точку «Лапши» закрывать не собираются, она просто переедет в другое место. Для нее построят помещение площадью 200-500 кв м. В новом пространстве, возможно, соорудят летнюю веранду, пока идут переговоры по этому поводу. А рядом с остановкой появится точка, где можно будет брать кофе перед работой.
Маргарян говорил в середине апреля, что открытие планируется ориентировочно через месяц.
В обновленном торговом комплексе у остановки «Турист» планируют открыть ресторан грузинской кухни. Заведение должно появиться в некогда заброшенном «Летуре». Пока что ремонт и реставрация в здании еще идут, однако о месте, где можно будет поесть хинкали, говорят уже сейчас.
Новую точку хотят открыть на месте действующего по сей день ресторана «Тамада». Здесь будет играть живая музыка и работать детская комната. Гостей планируют удивить интересной анимацией, которая украсит заведение. О названии пока ничего неизвестно.
В центре Омска уже открыли новое питейное заведение под названием «Молодость простит». Здесь будут организовывать стенд апы с опытными комиками, концерты-квартирники, фотосессии и даже модные показы. Бар рассчитан на аудиторию 21+. Он располагается в бизнес-центре «На Гагарина» рядом с Oldman Pub, Taylor, караоке Blackdoors, стриптиз-баром Andy Show, рестораном «7.0.0».
До этого на месте нового бара работало заведение «Хам-миллион». В прошлом году его выставили на продажу.