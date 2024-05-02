Новые кафе и рестораны: где весело и интересно провести время в Омске

По словам предпринимателя, точку «Лапши» закрывать не собираются, она просто переедет в другое место. Для нее построят помещение площадью 200-500 кв м. В новом пространстве, возможно, соорудят летнюю веранду, пока идут переговоры по этому поводу. А рядом с остановкой появится точка, где можно будет брать кофе перед работой.