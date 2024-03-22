Отопление — роскошь. Жителям севера области подали газ, но с помощью прокуратуры

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
На севере Омской области в очередной раз жители столкнулись с проблемами газоснабжения. В деле разбиралась региональная прокуратура.
В феврале этого года ситуация, вроде как, стабилизировалась. На газопроводе Тевриз-Знаменское зимой наладилось давление, так что местные жители смогли получить газ и отапливать дома.
Однако не всем предоставили такую возможность. Больше 500 человек в Знаменском районе оказались без отопления и газоснабжения. После вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с места.
Генеральный директор АО «Омсказстройэксплуатация» получил представление, его обязали устранить проблему. Теперь все жители Знаменского района обеспечены газом, рассказали в пресс-центре надзорного ведомства.