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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Жителям севера Омской области подали газ только после вмешательства прокуратуры

Отопление — роскошь. Жителям севера области подали газ, но с помощью прокуратуры

22 марта 2024, 10:57

Жителям севера Омской области подали газ только после вмешательства прокуратуры

В прошлом месяце газоснабжение было, но совсем недолго, однако ответственных лиц этого не интересовало.

На севере Омской области в очередной раз жители столкнулись с проблемами газоснабжения. В деле разбиралась региональная прокуратура.

В феврале этого года ситуация, вроде как, стабилизировалась. На газопроводе Тевриз-Знаменское зимой наладилось давление, так что местные жители смогли получить газ и отапливать дома.

Однако не всем предоставили такую возможность. Больше 500 человек в Знаменском районе оказались без отопления и газоснабжения. После вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с места.

Генеральный директор АО «Омсказстройэксплуатация» получил представление, его обязали устранить проблему. Теперь все жители Знаменского района обеспечены газом, рассказали в пресс-центре надзорного ведомства.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Новости#Представление#Газоснабжение#Газопровод#Алина Ясинская
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