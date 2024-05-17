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иллюстрация

Виталий Хоценко: на новый отопительный сезон в Омской области выделили 4,5 млрд

17 мая 2024, 06:55
Фото: Город55
иллюстрация
Губернатор сообщил, что на подготовку к новому отопительному сезону выделили около 4,5 млрд рублей. Такое решение приняли сегодня на заседании правительства. Хоценко поручил предприятиям ЖКХ региона готовиться к предстоящей зиме уже сейчас.

На подготовку к новому отопительному сезону было выделено около 4,5 миллиардов рублей. Такое решение было принято сегодня на заседании областного правительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Виталий Хоценко.

«Прошедший отопительный сезон был сложный, и нужно сделать соответствующие выводы. Поручил предприятиям жилищно-коммунального хозяйства региона готовиться к предстоящей зиме уже сейчас, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в коммунальной инфраструктуре», — написал губернатор.

Выделенные средства направят на подготовку к зиме 1193 теплоисточников, 2,3 тыс км тепловых сетей и 10,6 тыс км водопроводных сетей. Муниципалитеты, которые не успели в прошлом году подготовиться к отопительным сезонам, должны составить план устранения нарушений.

Кроме того, Хоценко подчеркнул, что поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Шнипко, мэру Омска Сергею Шелесту и главам муниципальных образований осуществлять постоянный контроль за подготовкой к новому отопительному сезону.

В начале мая в Омском городском Совете состоялось заседание комитета по вопросам ЖКХ, на котором обсудили итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку к следующему. Особое внимание уделили декабрьскому кризису, когда из-за аварии без отопления осталась значительная часть Омска. Также обсудили меры, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем.

Напоминаем, что отопление в Омске отключили только в начале этой недели. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Шелест в среду, 8 мая.

На рабочей встрече Хоценко и Файзуллин обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
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#Общество#ЖКХ#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Правительство Омской области#Правительство#Новости#Коммуналка#Сергей Шелест#Владимир Шнипко#Виталий Хоценко#Хоценко#Омское правительство
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