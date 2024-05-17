Виталий Хоценко: на новый отопительный сезон в Омской области выделили 4,5 млрд

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
На подготовку к новому отопительному сезону было выделено около 4,5 миллиардов рублей. Такое решение было принято сегодня на заседании областного правительства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Виталий Хоценко.
«Прошедший отопительный сезон был сложный, и нужно сделать соответствующие выводы. Поручил предприятиям жилищно-коммунального хозяйства региона готовиться к предстоящей зиме уже сейчас, чтобы своевременно выявить возможные проблемы в коммунальной инфраструктуре», — написал губернатор.
Выделенные средства направят на подготовку к зиме 1193 теплоисточников, 2,3 тыс км тепловых сетей и 10,6 тыс км водопроводных сетей. Муниципалитеты, которые не успели в прошлом году подготовиться к отопительным сезонам, должны составить план устранения нарушений.
Кроме того, Хоценко подчеркнул, что поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Шнипко, мэру Омска Сергею Шелесту и главам муниципальных образований осуществлять постоянный контроль за подготовкой к новому отопительному сезону.
В начале мая в Омском городском Совете состоялось заседание комитета по вопросам ЖКХ, на котором обсудили итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку к следующему. Особое внимание уделили декабрьскому кризису, когда из-за аварии без отопления осталась значительная часть Омска. Также обсудили меры, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем.
Напоминаем, что отопление в Омске отключили только в начале этой недели. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Шелест в среду, 8 мая.