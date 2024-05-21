Инженеры разработали костюм из цикла книг «Дюна»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Как пишет newia.ru, речь идет о дистикомбе — комибнизоне из легкого и прочного материала, который создан специально для миссий в пустыне. Он хорошо прилегает к телу, защищает дыхательные пути от песка, имеет охлаждающую систему и систему переработки пота в воду, которая подается прямо ко рту.
Команда поклонников, которые по совместительству являются инженерами, воссоздали этот костюм на радость фанатов серии. Видео с результатом своей работы они выложили в YouTube.
По задумке автора Фрэнка Герберта, костюм имеет маскировочные цвета, чтобы фремены могли сливаться с окружающей средой. В первой же части киновселенной герои одеты в черные костюмы. Скорее всего, это сделано ради усиления визуального эффекта — черные костюмы хорошо контрастируют с песчаным фоном, делая персонажей более заметными в кадре. Однако уже во второй части костюм Пола приобрел защитные цвета, более характерные для фременов.