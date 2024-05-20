В Омской области «Новые люди» привезли в Усть-Ишим гуманитарную помощь и спасли котят

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Гуманитарную помощь оказывают не только власти, но и волонтёры. Сторонники «Новых людей» уже несколько суток находятся на месте событий. Депутат Заксобрания Омской области Илья Смирнов и член партии Александр Смеляков приехали в Усть-Ишим с гуманитарным грузом. Они приобрели моторную лодку, чтобы развозить необходимые вещи. В некоторых деревнях люди отказываются эвакуироваться — им доставляют лекарства и еду, постельное бельё и одежду.
«В деревнях, окружённых водой, ещё остались люди. Мы доставляем им гуманитарную помощь, которую собирают все: Правительство региона, общественные и политические организации, бизнес-сообщество и просто неравнодушные люди. В деревне Тюрметяки, которая полностью эвакуирована, Александр Смеляков обнаружил кошку и котят, которые уже несколько дней ничего не ели. Бросить их было нельзя, поэтому забрал на „большую землю“, в Усть-Ишим. Пока за ними присматривают в региональном штабе», — рассказал Илья Смирнов.