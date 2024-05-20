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В Омской области «Новые люди» привезли в Усть-Ишим гуманитарную помощь и спасли котят

В Омской области «Новые люди» привезли в Усть-Ишим гуманитарную помощь и спасли котят

20 мая 2024, 10:23
Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
На севере Омской области продолжаются паводки. В трёх районах ввели режим чрезвычайной ситуации, многие деревни остаются отрезанными от «большой земли». Самая сложная ситуация — в Усть-Ишимском районе. Регион посетили главы федеральных МЧС и Минстроя, о непростой ситуации доложили президенту.

Гуманитарную помощь оказывают не только власти, но и волонтёры. Сторонники «Новых людей» уже несколько суток находятся на месте событий. Депутат Заксобрания Омской области Илья Смирнов и член партии Александр Смеляков приехали в Усть-Ишим с гуманитарным грузом. Они приобрели моторную лодку, чтобы развозить необходимые вещи. В некоторых деревнях люди отказываются эвакуироваться — им доставляют лекарства и еду, постельное бельё и одежду.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«В деревнях, окружённых водой, ещё остались люди. Мы доставляем им гуманитарную помощь, которую собирают все: Правительство региона, общественные и политические организации, бизнес-сообщество и просто неравнодушные люди. В деревне Тюрметяки, которая полностью эвакуирована, Александр Смеляков обнаружил кошку и котят, которые уже несколько дней ничего не ели. Бросить их было нельзя, поэтому забрал на „большую землю“, в Усть-Ишим. Пока за ними присматривают в региональном штабе», — рассказал Илья Смирнов.

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