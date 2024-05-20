В одном из районов ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за поводка

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Постановление администрации временно устанавливает особый порядок действий до дальнейшего распоряжения. Основная цель принятых мер — предупредить возможное возникновение ЧС, связанных с подъемом уровня воды. Из-за этой угрозы вода начала подниматься в реках Вандрас, Большой Салым, а также Юганская Обь и Большая Юганская. Об этом пишет uralpolit.ru.
Кроме того, режим повышенной готовности был введен и в городах Сургут, Нижневартовск и Мегион. В этих населенных пунктах также ожидается возможный подъем уровня воды. Для обеспечения безопасности жителей были предприняты соответствующие меры.