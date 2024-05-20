Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В одном из районов ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за поводка

20 мая 2024, 13:51
В связи с возможным подъемом уровня воды в ряде рек Нефтеюганского района ХМАО был объявлен режим повышенной готовности. Такое решение приняла администрация для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными бедствиями.

Постановление администрации временно устанавливает особый порядок действий до дальнейшего распоряжения. Основная цель принятых мер — предупредить возможное возникновение ЧС, связанных с подъемом уровня воды. Из-за этой угрозы вода начала подниматься в реках Вандрас, Большой Салым, а также Юганская Обь и Большая Юганская. Об этом пишет uralpolit.ru.

Кроме того, режим повышенной готовности был введен и в городах Сургут, Нижневартовск и Мегион. В этих населенных пунктах также ожидается возможный подъем уровня воды. Для обеспечения безопасности жителей были предприняты соответствующие меры.

Подпишитесь
Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
Сегодня, 08:21
В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
Сегодня, 04:00
Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч
Сегодня, 03:00
Дождливый июнь. Омичам рассказали, какой будет погода в первом летнем месяце
Сегодня, 07:49
Из роддома в военный госпиталь. Питерцам заплатят 400 млн за ремонт здания в Омске
Сегодня, 10:52
Теперь 10 тысяч. В Омской области педагогам повысили выплаты за классное руководство
Сегодня, 04:38
"