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Какой урон нанесла Земле сильнейшая магнитная буря в мае

Какой урон нанесла Земле сильнейшая магнитная буря в мае

17 мая 2024, 19:24
Фото: Город55
Ученые обеспокоены вспышками на Солнце, которые оказывают влияние на Землю. На планете бушуют магнитные бури. Первое сильнейшее волнение было в начале мая. После этого ученые регистрировали целый магнитный шторм. Как это повлияло на планету? Подробности — в материале Города55.

Мощная магнитная буря накрыла Землю 8 мая. Первый большой взрыв был в полдень, а второй — ближе к вечеру. Представители центра «Фобос» оценили их в Х1 балл. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщали в тот день, что выбросы солнечных масс в сторону Земли были самыми сильными, проанализировав всю майскую активность Солнца.

Серьезные вспышки на звезде регистрировали 11 мая. Ночью случился мощнейший взрыв. Астрономы оценили его в Х5.8 баллов. Однако на этом все не закончилось. Пик солнечной активности в эти дни был 14 мая. Тогда на Солнце произошли вспышки еще большей мощности — Х8.7 баллов.

Последствия майских магнитных бурь

Астрономы говорят, что от возбужденного магнитного поля Земли выходили из строя космические аппараты. Также магнитные бури повлияли на наземные системы. В период активности на Солнце наблюдались сбои в работе навигации, радио-навигаций, повышалась сила тока в трубопроводах. Также яркими последствиями магнитных бурь в мае стали полярные сияния.

Старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык прогнозирует природные катаклизмы после бурной солнечной активности.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди в период активности магнитных бурь жалуются на слабость, скачки давления и головную боль. Врачи фиксируют замедление капиллярного кровотока, возникает кислородное голодание тканей.

Терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Лучше отказаться на время от излишнего употребления соли. Гипотоникам рекомендуют пить настойку элеутерококка или лимонника.

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#Алина Ясинская#Наука#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Магнитные бури#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
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