Какой урон нанесла Земле сильнейшая магнитная буря в мае

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
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Updated Сегодня, 19:26
Мощная магнитная буря накрыла Землю 8 мая. Первый большой взрыв был в полдень, а второй — ближе к вечеру. Представители центра «Фобос» оценили их в Х1 балл. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщали в тот день, что выбросы солнечных масс в сторону Земли были самыми сильными, проанализировав всю майскую активность Солнца.
Серьезные вспышки на звезде регистрировали 11 мая. Ночью случился мощнейший взрыв. Астрономы оценили его в Х5.8 баллов. Однако на этом все не закончилось. Пик солнечной активности в эти дни был 14 мая. Тогда на Солнце произошли вспышки еще большей мощности — Х8.7 баллов.
Астрономы говорят, что от возбужденного магнитного поля Земли выходили из строя космические аппараты. Также магнитные бури повлияли на наземные системы. В период активности на Солнце наблюдались сбои в работе навигации, радио-навигаций, повышалась сила тока в трубопроводах. Также яркими последствиями магнитных бурь в мае стали полярные сияния.
Старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык прогнозирует природные катаклизмы после бурной солнечной активности.
Метеозависимые люди в период активности магнитных бурь жалуются на слабость, скачки давления и головную боль. Врачи фиксируют замедление капиллярного кровотока, возникает кислородное голодание тканей.
Терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Лучше отказаться на время от излишнего употребления соли. Гипотоникам рекомендуют пить настойку элеутерококка или лимонника.