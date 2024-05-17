Какой урон нанесла Земле сильнейшая магнитная буря в мае

Мощная магнитная буря накрыла Землю 8 мая. Первый большой взрыв был в полдень, а второй — ближе к вечеру. Представители центра «Фобос» оценили их в Х1 балл. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщали в тот день, что выбросы солнечных масс в сторону Земли были самыми сильными, проанализировав всю майскую активность Солнца.