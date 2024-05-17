Прокуратура в деле. В поселке под Омском питьевая вода не соответствует нормам СанПиН

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В пресс-службе прокуратуры сообщили о результатах проверки в Горьковском районе Омской области. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о водоснабжении.
Оказалось, что питьевая вода не соответствует нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. В настоящее время ресурсоснабжающая организация обеспечивает жителей рабочего поселка Горьковское именно этой питьевой водой.
В итоге прокурор района Виктор Копыльцов обратился в суд с исковым заявлением. Он потребовал, чтобы предприятие «Тепловодоканал» и орган местного самоуправления обеспечили жителей поселка питьевой водой, соответствующей нормам СанПиН. Для этого необходимо установить дополнительные очистные сооружения.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Ответчики обязаны провести указанные работы до 1 июля 2025 года. Прокуратура будет контролировать исполнение судебного решения.
Ранее Город55 рассказывал о проблемах с водой в других омских селах. Например, в селе Новоягодное в апреле вышла из строя водозаборная скважина. Однако администрация сельского поселения не предприняла своевременных действий для восстановления водоснабжения.
В селе Куломзино жители регулярно сталкиваются с отсутствием воды из-за сильного износа водопроводных сетей. А в селе Чекрушево местные жители остались без водоснабжения более чем на двое суток из-за неисправности труб.