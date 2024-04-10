Водопровод изношен на 65%. Жители омской деревни в очередной раз остались без воды

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в Оконешниковском районе водопроводные сети изношены на 65%, из-за чего неоднократно прекращалась подача воды.
Так, в период с 27 февраля по 4 марта водоснабжение в селе Куломзино осуществлялось с перебоями. Пока рабочие занимались ремонтом, местные жители могли пользоваться только одной водопроводной колонкой.
«Длительное непринятие мер по ремонту водопроводных сетей нарушает права потребителей, создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не позволяет повысить качество предоставляемых коммунальных услуг», — отметили в прокуратуре.
В результате проверки, проведенной прокуратурой, были выявлены нарушения в работе МУП «Коммунальник». В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю данного предприятия. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
Ранее прокуратуре пришлось внести представление главе Большеуковского района, так как в селе Чернецовка с населением 139 человек нет централизованного холодного водоснабжения. При этом местные колонки и колодцы являются частными.