gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Срок

Выбрать дату
2024
Омская прокуратура внесла представление подрядчику за срыв сроков нацпроекта
Глава Большереченского района и директор ООО «Атлантис-2008» получили представления от прокуратуры за срыв сроков благоустройства сквера, в котором ведутся работы по нацпроекту.
18 июля, 09:40
Близки к срыву сроков. Прокурор проверил ход строительства сквера в Омской области
И. о. прокурора Нововаршавского района побывал в сквере, который строится по нацпроекту, и указал подрядчику на недостатки при выполнении работ.
11 июля, 10:44
Омская прокуратура обязала подрядчика недостроя на 6-й Станционной выплатить штраф
5 июня, 09:04
«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6
30 января, 11:32
2023
Рука в крови и угроза семье. Омич получил два года «строгача» за удар полицейского
Полицейские приехали на вызов, так как возникли опасения, что мужчина может применять насилие в отношении семьи.
15 ноября 2023, 08:17
Съездил за пивом. Омич угнал автомобиль, чтобы добраться до магазина
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит срок.
28 октября 2023, 04:49
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
Придавила коленом. На ж/д вокзале омичка набросилась на мужчину и украла деньги
Женщина уже 9 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
21 июня 2023, 04:47
Жительница Омской области осуждена за покупку водительских прав в Москве
Права были куплены в 2019 году.
1 июня 2023, 11:57
В Омской области педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства к детям
От действий преступника пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.
18 мая 2023, 10:57
Омская прокуратура подала апелляцию на приговор для курганского педофила
За изнасилование 9-летней девочки в Новоомском поселке мужчина получил 20 лет тюрьмы. Прокуратура не согласилась с мягким приговором.
28 марта 2023, 07:11
2022
Жалоба от убийцы. Омич, задушивший падчерицу за «мультики», подал апелляцию
Еще не высохла печать на приговоре. Обвиненный в убийстве падчерицы омич подал апелляционную жалобу через адвокатов.
18 ноября 2022, 08:52
Переосмыслят и реконструируют. Омский СКК Блинова пообещали «починить» к 2024 году
Аварийному СКК им. Виктора Блинова недолго осталось пустовать без посетителей. К 2024 году комплекс обещали возродить. Возможно, пересмотрят даже концепцию прилегающих территорий.
10 ноября 2022, 12:44
Путин подписал законы об ужесточении наказания за дезертирство и сдачу в плен
Ранее поправки в законодательство приняли в Госдуме и Совфеде.
24 сентября 2022, 13:07
Одному тюрьма, а другому свобода. Суд вынес приговор омичам за убийство бизнесмена
25 августа 2022, 09:11
Омская должница столкнула с лестницы судебного пристава
Уголовное дело женщины рассмотрит суд.
24 августа 2022, 11:31
Приличный срок. Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам
За два килограмма «синтетики» они получили тюремный срок.
17 августа 2022, 11:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика