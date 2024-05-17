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Про Каина из «Джона Уика — 4» снимут отдельный фильм

Про Каина из «Джона Уика — 4» снимут отдельный фильм

17 мая 2024, 09:32
Фото: Кадр из фильма
У франшизы о «Джоне Уике» (18+) появится спин-офф о слепом убийце Каине, который появился на экранах в четвертом фильме.

Как пишет newkhakasiya.online, сюжет спин-оффа станет продолжением 4-й части франшизы и расскажет о дальнейшей судьбе Каина. Роль слепого убийцы сыграл Донни Йен, который получил известность после выхода фильма «Ип Ман». На данный момент проект не имеет официального названия, а начало съемок запланировано на следующий год.

Кроме этого, в следующем году также планируется выход фильма «Балерина» в рамках вселенной «Джона Уика», и продолжается работа над созданием 5-й части, сериала и аниме-адаптации франшизы.

Напомним: Джон Уик является вымышленным персонажем, который впервые появился на экранах в 2014 году. Его сыграл Киану Ривз, а сам персонаж стал очень популярным из-за особой харизмы и отсутствия эмоций.

Джон Уик — киллер, который работал на преступный синдикат. После выполнения задания особой сложности он получил возможность отойти от дел и жениться. После свадьбы Джон оставил мир криминала и стал жить со своей женой обычной жизнью. Однако она заболела и умерла, оставив Джону щенка Дейзи, который стал для него эмоциональной поддержкой.

Но сын мафиози убил щенка Дейзи и угнал машину Джона, после чего Уик снова взял в руки оружие, чтобы отомстить.

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