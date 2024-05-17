Про Каина из «Джона Уика — 4» снимут отдельный фильм

Джон Уик — киллер, который работал на преступный синдикат. После выполнения задания особой сложности он получил возможность отойти от дел и жениться. После свадьбы Джон оставил мир криминала и стал жить со своей женой обычной жизнью. Однако она заболела и умерла, оставив Джону щенка Дейзи, который стал для него эмоциональной поддержкой.