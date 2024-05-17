На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
26 мая в Омске пройдет фестиваль «Химия движения», его организует группа компаний «Титан» в честь своего 35-летнего юбилея.
Фестиваль состоится на территории Сибирского кадетского корпуса, организаторы проведут для омичей большой танцевальный баттл, участвовать в нем будут лучшие танцевальные коллективы города. В рамках мероприятия состоится мастер-класс от победителя проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» Антона Пануфника.
Кроме того, для гостей фестиваля выступит омская группа «5УТРА» и белорусский коллектив NEMIGA.
Напомним, что парк развлечений «Вокруг света» также включил в программу празднования своего дня рождения выступление знаменитостей. 1 июня на сцену ПКиО «Зеленый остров» выйдут певица Юлианна Караулова, группа Dabro, Galibri & Mavik и Амирчик.