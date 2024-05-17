На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник

Фестиваль состоится на территории Сибирского кадетского корпуса, организаторы проведут для омичей большой танцевальный баттл, участвовать в нем будут лучшие танцевальные коллективы города. В рамках мероприятия состоится мастер-класс от победителя проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» Антона Пануфника.