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В Омск на фестиваль «Химия движения» приедет победитель «Танцев» Антон Пануфник

На омском фестивале «Химия движения» выступит победитель «Танцев» Антон Пануфник

17 мая 2024, 13:50
Фото: 1MI

В Омск на фестиваль «Химия движения» приедет победитель «Танцев» Антон Пануфник

Мероприятие организует группа компаний «Титан» в честь своего юбилея, кроме Пануфника для омичей выступит группа «5УТРА» и белорусский коллектив NEMIGA.

26 мая в Омске пройдет фестиваль «Химия движения», его организует группа компаний «Титан» в честь своего 35-летнего юбилея.

Фестиваль состоится на территории Сибирского кадетского корпуса, организаторы проведут для омичей большой танцевальный баттл, участвовать в нем будут лучшие танцевальные коллективы города. В рамках мероприятия состоится мастер-класс от победителя проекта «ТАНЦЫ на ТНТ» Антона Пануфника.

Кроме того, для гостей фестиваля выступит омская группа «5УТРА» и белорусский коллектив NEMIGA.

Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области

Напомним, что парк развлечений «Вокруг света» также включил в программу празднования своего дня рождения выступление знаменитостей. 1 июня на сцену ПКиО «Зеленый остров» выйдут певица Юлианна Караулова, группа Dabro, Galibri & Mavik и Амирчик.

На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мероприятие#Фестиваль#Певец#Мероприятия#Новости#Выступление#Массовые мероприятия#Танцы#Химия движения#Химия движения в Омске
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