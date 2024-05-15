На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»

Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00, гостей парка ждут аниматоры, интерактивные конкурсы, мастер-классы, акробатические номера и другие развлечения. В 16:00 начнется празднование дня рождения ПКиО «Зеленый остров», на сцену выйдут певица Юлианна Караулова, группа «Dabro», Galibri & Mavik и Амирчик.