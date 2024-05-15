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На дне рождении парка «Вокруг света» для омичей споет Караулова и группа «Dabro»

На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»

15 мая 2024, 13:28
Фото: 1MI

На дне рождении парка «Вокруг света» для омичей споет Караулова и группа «Dabro»

День рождения омского парка развлечений состоится 1 июня, организаторы подготовили масштабную развлекательную программу, в которую войдет выступление российских звезд.

Парк «Вокруг света» анонсировал развлекательную программу в честь своего дня рождения (0+), который состоится 1 июня, в Международный день защиты детей.

Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00, гостей парка ждут аниматоры, интерактивные конкурсы, мастер-классы, акробатические номера и другие развлечения. В 16:00 начнется празднование дня рождения ПКиО «Зеленый остров», на сцену выйдут певица Юлианна Караулова, группа «Dabro», Galibri & Mavik и Амирчик.

Вход на мероприятие будет свободным. Организаторы отмечают, что в этот день в парке откроется 11 новых аттракционов.

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