На дне рождении парка «Вокруг света» выступят Юлианна Караулова и группа «Dabro»

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Парк «Вокруг света» анонсировал развлекательную программу в честь своего дня рождения (0+), который состоится 1 июня, в Международный день защиты детей.
Мероприятие продлится с 12:00 до 18:00, гостей парка ждут аниматоры, интерактивные конкурсы, мастер-классы, акробатические номера и другие развлечения. В 16:00 начнется празднование дня рождения ПКиО «Зеленый остров», на сцену выйдут певица Юлианна Караулова, группа «Dabro», Galibri & Mavik и Амирчик.
Вход на мероприятие будет свободным. Организаторы отмечают, что в этот день в парке откроется 11 новых аттракционов.