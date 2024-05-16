Губернатор Хоценко вместе с главой МЧС и министром ЖКХ оценили ситуацию в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Сегодня пункт временного размещения в Усть-Ишиме посетил губернатор Виталий Хоценко. Вместе с ним оценить обстановку отправились руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Виталий Хоценко рассказал, что в настоящее время в ПВР находится около 30 человек.
«Совместно с Иреком Файзуллиным и Александром Куренковым в пункте временного размещения пообщались с жителями и волонтерами. Сейчас там около 30 человек. Люди здесь в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь и поддержку. Благодарим всех, кто готов протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации», — написал Виталий Хоценко в своем тг-канале.
Губернатор Хоценко, а также министр Файзуллин и глава МЧС Куренков посетили Усть-Ишимский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, связанной с паводком. Несмотря на предпринимаемые меры, обстановка остается сложной. Местным жителям оказывается необходимая помощь.
Также в Омской области продолжается эвакуация жителей, в первую очередь это касается детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан. По словам Хоценко, как только вода сойдет, комиссия приступит к оценке нанесенного ущерба.