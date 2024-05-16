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Published Сегодня, 06:37

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поездка в ПВР в Усть-Ишиме

Губернатор Хоценко вместе с главой МЧС и министром ЖКХ оценили ситуацию в Усть-Ишиме

16 мая 2024, 06:37
Фото: Александр Труш / Пресс-служба Правительства Омской области
поездка в ПВР в Усть-Ишиме
Губернатор Хоценко, министр Файзуллин и глава МЧС Куренков посетили Усть-Ишимский район из-за сложной паводковой ситуации. Несмотря на все усилия, обстановка остается сложной. Местные жители получают необходимую помощь. Как только вода сойдет, комиссия оценит нанесенный ущерб.

Сегодня пункт временного размещения в Усть-Ишиме посетил губернатор Виталий Хоценко. Вместе с ним оценить обстановку отправились руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Виталий Хоценко, Александр Куренков, Ирек ФайзуллинВиталий Хоценко, Александр Куренков, Ирек Файзуллин
Виталий Хоценко, Александр Куренков, Ирек Файзуллин
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Виталий Хоценко рассказал, что в настоящее время в ПВР находится около 30 человек.

«Совместно с Иреком Файзуллиным и Александром Куренковым в пункте временного размещения пообщались с жителями и волонтерами. Сейчас там около 30 человек. Люди здесь в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь и поддержку. Благодарим всех, кто готов протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации», — написал Виталий Хоценко в своем тг-канале.
Виталий Хоценко в ПВРВиталий Хоценко в ПВР
Виталий Хоценко в ПВР
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Губернатор Хоценко, а также министр Файзуллин и глава МЧС Куренков посетили Усть-Ишимский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, связанной с паводком. Несмотря на предпринимаемые меры, обстановка остается сложной. Местным жителям оказывается необходимая помощь.

Также в Омской области продолжается эвакуация жителей, в первую очередь это касается детей, женщин, пожилых людей и маломобильных граждан. По словам Хоценко, как только вода сойдет, комиссия приступит к оценке нанесенного ущерба.

«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Эвакуация#Паводок#МЧС#Помощь#Новости#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Подтопление#Затопление
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