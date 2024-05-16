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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

«Авангард» на три года продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым

«Авангард» продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым на три года

16 мая 2024, 11:04
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» на три года продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым

О продлении соглашения с игроком сообщили в соцсетях омского хоккейного клуба.

В следующем сезоне за «Авангард» продолжит выступать нападающий Игорь Мартынов, омский клуб продлил с ним контракт еще на три сезона. Прежнее соглашение же действовало до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл в составе «ястребов» 78 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что ранее «Авангард» продлил контракт с вратарем Андреем Мишуровым, соглашение рассчитано на два сезона, один из которых игрок проведет в «Адмирале» на правах аренды.

На следующий сезон. «Авангард» отдал вратаря Андрея Мишурова в аренду во Владивосток
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