«Авангард» продлил контракт с нападающим Игорем Мартыновым на три года

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В следующем сезоне за «Авангард» продолжит выступать нападающий Игорь Мартынов, омский клуб продлил с ним контракт еще на три сезона. Прежнее соглашение же действовало до конца сезона 2024/25.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл в составе «ястребов» 78 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 6 результативных передач.
Напомним, что ранее «Авангард» продлил контракт с вратарем Андреем Мишуровым, соглашение рассчитано на два сезона, один из которых игрок проведет в «Адмирале» на правах аренды.