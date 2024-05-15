В ПМЭФ-2024 будут участвовать представители из более чем 110 стран

Участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет в период 5 по 8 июня, подтвердили 6 тыс. человек из более чем 110 стран и территорий. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». В роли информационного партнера выступает медиахолдинг 1MI.

Как пишет transsibinfo.com, главная тема форума звучит как «Основа многополярности — формирование новых центров роста». По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, благодаря ПМЭФ участники из различных государств имеют возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество между своими странами и компаниями. При этом они также обсуждают возникающие актуальные вопросы, обмениваются опытом и создают новые партнерские кооперации. «Это содействует укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды», — добавил Кобяков. Как отмечается, в этом году программа ПМЭФ-2024 включает четыре тематических блока. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание. Главные темы сессий и панельных дискуссий блока «Переход к многополярной модели мировой экономики» — финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг. Более 30 мероприятий будет посвящено эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета стран. В рамках второго тематического блока «Российская экономика: цели и задачи нового цикла» участники обсудят основные драйверы экономического роста. Этот блок также включает более 30 отдельных мероприятий. Блок «Технологии, обеспечивающие лидерство» являются третьим тематическим треком форума. Сессии и деловые встречи этого блока будут посвящены решению стратегических вопросов развития цифровых технологий во всех отраслях экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса. Отдельным блоком в программе выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства». Организаторы заявляют, что всего в рамках ПМЭФ-2024 должно состояться свыше 100 панельных сессий и дискуссий, а также более 10 бизнес-диалогов.