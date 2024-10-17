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Юрий Арчибасов

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2024
За 10 лет не продвинулись совсем: омские депутаты снова вспомнили о платных парковках
17 октября, 11:44
«Парковок ноль»: в Омском горсовете задумались о новом корпусе ОмГУ
21 марта, 11:26
«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки
21 марта, 11:14
Омские депутаты решили «искоренить» безбилетников в транспорте
25 января, 09:04
2023
Депутат Юрий Арчибасов переписал на себя «Автобусы Омска»
17 июля 2023, 09:13
Омскую гимназию №159 отремонтируют на деньги мецената
До 1 сентября освещение поменяют еще в 10 школах.
29 июня 2023, 09:43
2022
Спецпроект
«Обнимаем и контролируем»: как омские депутаты ведут телеграм-каналы
Некоторые народные избранники создали каналы в популярном мессенджере. Картина получилась довольно противоречивая.
Омский депутат Арчибасов больше не является владельцем своего главного актива
19 июня 2022, 05:56
«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником
19 июня 2022, 05:32

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