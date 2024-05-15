Постоянная проверка телефона — это аддикция или норма?

Однако чрезмерное использование смартфона не всегда означает сильное пристрастие. Один из примеров — это привычка часто проверять смартфон. Как говорят специалисты, она является нейтральной и не приносит нам ни вреда, ни пользы. Более того, если вы проверяете телефон не с целью посмотреть, что нового появилось в соцсетях, а просто когда чувствуете себя немного одиноко, — это действительно хорошая привычка, которая оказывает положительное влияние на самочувствие.