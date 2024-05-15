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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Постоянная проверка телефона — это аддикция или норма?

Постоянная проверка телефона — это аддикция или норма?

15 мая 2024, 10:53
Фото: 1MI
Термин «экранное время» не всегда означает продолжительное и вредное для психики пребывание в смартфоне. Расскажем, в каких случаях трата времени на экранные технологии не считается патологией.

Как пишет newkhakasiya.online, во многих аспектах регулярное посещение приложений смартфона, например соцсетей, является признаками аддикции, то есть зависимостью, потому что социальные сети повышают уровень дофамина и, следовательно, вызывают привыкание.

Однако чрезмерное использование смартфона не всегда означает сильное пристрастие. Один из примеров — это привычка часто проверять смартфон. Как говорят специалисты, она является нейтральной и не приносит нам ни вреда, ни пользы. Более того, если вы проверяете телефон не с целью посмотреть, что нового появилось в соцсетях, а просто когда чувствуете себя немного одиноко, — это действительно хорошая привычка, которая оказывает положительное влияние на самочувствие.

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