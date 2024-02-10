Доверия больше нет. В Омской области депутата уволили за нарушение закона

Известно, что Людмила Колковская какое-то время работала в местной средней школе замдиректора по воспитательной работе. Кроме того, она являлась депутатом Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Однако в конце прошлого года, 25 декабря, была уволена в связи с утратой доверия.