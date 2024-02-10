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Доверия больше нет. В Омской области депутата уволили за нарушение закона

10 февраля 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области депутата уволили из-за утраты доверия

Информацию об этом разместили на сайте Госслужбы вчера, 9 февраля.

Известно, что Людмила Колковская какое-то время работала в местной средней школе замдиректора по воспитательной работе. Кроме того, она являлась депутатом Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Однако в конце прошлого года, 25 декабря, была уволена в связи с утратой доверия.

Причина тому, как сообщается в документе Госслужбы, коррупционное правонарушение (ч. 4.2 ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции»; ч. 7.1 ст. 40 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Какое именно преступление совершила Колковская — не называется.

Напомним, что ранее прокуратура Омского района выявила ряд нарушений в работе органов местного самоуправления. Например, некоторые депутаты поселений не представили сведений о доходах и расходах, а кто-то указал недостоверные. За нарушения двое из них поплатились должностями.

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#Омск#Омская область#Увольнение#Новости#Утрата доверия#Доверие#Анастасия Баянова
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