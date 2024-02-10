Доверия больше нет. В Омской области депутата уволили за нарушение закона

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Известно, что Людмила Колковская какое-то время работала в местной средней школе замдиректора по воспитательной работе. Кроме того, она являлась депутатом Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Однако в конце прошлого года, 25 декабря, была уволена в связи с утратой доверия.
Причина тому, как сообщается в документе Госслужбы, коррупционное правонарушение (ч. 4.2 ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции»; ч. 7.1 ст. 40 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Какое именно преступление совершила Колковская — не называется.
Напомним, что ранее прокуратура Омского района выявила ряд нарушений в работе органов местного самоуправления. Например, некоторые депутаты поселений не представили сведений о доходах и расходах, а кто-то указал недостоверные. За нарушения двое из них поплатились должностями.