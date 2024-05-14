Ученые: Спорт может улучшить здоровье в любом возрасте

Благотворное влияние спорта на здоровье известно давно, однако австралийские ученые провели достаточно крупное исследование в этой области. Они собрали данные о более чем 11 тысячах пенсионерок, начиная с 1996 года. На тот момент женщины были еще в среднем в возрасте: от 47 до 52 лет.