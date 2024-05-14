Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Ученые: Спорт может улучшить здоровье в любом возрасте

Ученые: Спорт может улучшить здоровье в любом возрасте

14 мая 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
Австралийские ученые заявили, что физические упражнения полезны для здоровья даже в том случае, если вы поздно пришли в спорт. Качество жизни и самочувствие улучшится в том числе у тех, кто полюбил физкультуру после 50 лет.

Как информирует newkhakasiya.online, врачи советуют давать организму умеренную физическую нагрузку продолжительностью хотя бы от двух с половиной до пяти часов в неделю. Если речь идет об интенсивных упражнениях, то время на занятия спортом рекомендуется сократить вдвое.

Благотворное влияние спорта на здоровье известно давно, однако австралийские ученые провели достаточно крупное исследование в этой области. Они собрали данные о более чем 11 тысячах пенсионерок, начиная с 1996 года. На тот момент женщины были еще в среднем в возрасте: от 47 до 52 лет.

Как оказалось, состояние здоровья даже у тех, кто начал заниматься спортом очень поздно, все равно было значительно лучше, чем у тех, кто не занимался вообще. Психическое здоровье пациенток также улучшилось, хотя и не так сильно, как физическое.

Ученые отметили, что исследование не касалось мужчин, однако эти выводы для них тоже актуальны.

Подпишитесь
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
Сегодня, 07:30
Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали
Сегодня, 05:55
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"