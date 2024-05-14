Ученые: Спорт может улучшить здоровье в любом возрасте

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как информирует newkhakasiya.online, врачи советуют давать организму умеренную физическую нагрузку продолжительностью хотя бы от двух с половиной до пяти часов в неделю. Если речь идет об интенсивных упражнениях, то время на занятия спортом рекомендуется сократить вдвое.
Благотворное влияние спорта на здоровье известно давно, однако австралийские ученые провели достаточно крупное исследование в этой области. Они собрали данные о более чем 11 тысячах пенсионерок, начиная с 1996 года. На тот момент женщины были еще в среднем в возрасте: от 47 до 52 лет.
Как оказалось, состояние здоровья даже у тех, кто начал заниматься спортом очень поздно, все равно было значительно лучше, чем у тех, кто не занимался вообще. Психическое здоровье пациенток также улучшилось, хотя и не так сильно, как физическое.
Ученые отметили, что исследование не касалось мужчин, однако эти выводы для них тоже актуальны.