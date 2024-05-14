Находится в водяном кольце. Подстанции в Усть-Ишиме продолжает угрожать опасность

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал, как обстоят дела на подстанции в Усть-Ишиме. К объекту со всех сторон продолжает подступать вода, ее натиск сдерживает дамба.
«За день 80 неравнодушных жителей, энергетиков и сотрудников МЧС перетаскали почти 200 тонн грунта, постоянно задействовано 4 единицы тяжелой спецтехники», — написал министр в своем-телеграм-канале.
Прошедшей ночью в дамбе случился прорыв, но его удалось быстро устранить. Сейчас энергоподстанция находится в водяном кольце.
В ПАО «Россети-Сибирь» сообщили, что информация об отключении подстанции «Усть-Ишим», которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. Подстанция может быть отключена только при наличии угрозы для жизни людей, сейчас ее не зафиксировано, объект продолжает обеспечивать электроснабжение 35 населенных пунктов района.