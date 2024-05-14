Находится в водяном кольце. Подстанции в Усть-Ишиме продолжает угрожать опасность

В ПАО «Россети-Сибирь» сообщили, что информация об отключении подстанции «Усть-Ишим», которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. Подстанция может быть отключена только при наличии угрозы для жизни людей, сейчас ее не зафиксировано, объект продолжает обеспечивать электроснабжение 35 населенных пунктов района.