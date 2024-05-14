Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Подстанцию в Усть-Ишиме продолжают спасать от затопления спасатели и добровольцы

Находится в водяном кольце. Подстанции в Усть-Ишиме продолжает угрожать опасность

14 мая 2024, 14:34
Фото: Владимир Шнипко

Подстанцию в Усть-Ишиме продолжают спасать от затопления спасатели и добровольцы

Актуальной ситуацией на подстанции поделился министр энергетики региона Владимир Шнипко.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал, как обстоят дела на подстанции в Усть-Ишиме. К объекту со всех сторон продолжает подступать вода, ее натиск сдерживает дамба.

«За день 80 неравнодушных жителей, энергетиков и сотрудников МЧС перетаскали почти 200 тонн грунта, постоянно задействовано 4 единицы тяжелой спецтехники», — написал министр в своем-телеграм-канале.

Прошедшей ночью в дамбе случился прорыв, но его удалось быстро устранить. Сейчас энергоподстанция находится в водяном кольце.

В ПАО «Россети-Сибирь» сообщили, что информация об отключении подстанции «Усть-Ишим», которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности. Подстанция может быть отключена только при наличии угрозы для жизни людей, сейчас ее не зафиксировано, объект продолжает обеспечивать электроснабжение 35 населенных пунктов района.

Село может полностью затопить. Минцифры сделало прогноз поднятия воды в Усть-Ишиме
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Электричество#Электроэнергия#Новости#Вода#Подстанция#Затопления#Подтопление#Затопление
Подпишитесь
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
Сегодня, 07:30
Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали
Сегодня, 05:55
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"