Архитектура, история, культура и кофе. Чем завлечь туристов в Омск

Приближается пора отпусков. Это значит, любители путешествий из Омска отправятся в другие регионы, к морю, в горы, а кто-то приедет погостить и в наш город. В последние годы локальный туризм активно развивается. Чем же Омск выделяется на карте России? Какие места точно стоит посетить туристам? И что можно улучшить для туристической привлекательности? На эти вопросы Городу55 ответили урбанисты, архитекторы и авторы телеграм-каналов о жизни Омска.