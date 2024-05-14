Архитектура, история, культура и кофе. Чем завлечь туристов в Омск

Posted Сегодня, 04:30
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Приближается пора отпусков. Это значит, любители путешествий из Омска отправятся в другие регионы, к морю, в горы, а кто-то приедет погостить и в наш город. В последние годы локальный туризм активно развивается. Чем же Омск выделяется на карте России? Какие места точно стоит посетить туристам? И что можно улучшить для туристической привлекательности? На эти вопросы Городу55 ответили урбанисты, архитекторы и авторы телеграм-каналов о жизни Омска.
Николай Кондаков, автор телеграм-канала «Не мэр Омска»
Дмитрий Смирнов, архитектор, урбанист
Андрей Асадов, архитектор, руководитель бюро ASADOV
Данияр Юсупов, урбанист, сооснователь студии «Дизайн юнит 4»
Автор канала «Не мэр Омска» Николай Кондаков обычно показывает город гостям сам. Делится локальными мемами: о долгостроях и метро.
«Если говорить про необычную архитектуру, то это ССК имени Блинова, улица Карла Либкнехта, Малунцева (и ДК, и сама улица), „G-Drive Арена“, улица Ленина», — перечисляет Николай.
Омский архитектор Дмитрий Смирнов местом силы города называет стрелку Иртыша и Оми со стороны Иртышских ворот. Эта локация впечатляет многих туристов.
«Панорама, которая открывается с этой территории, действительно захватывает дух. Юбилейный мост, Речной вокзал, гостиница „Турист“, набережная Иртыша, Ленинградский мост и последующая застройка, вписанная в плавный изгиб реки, работает как единый визуальный ансамбль», — поясняет Дмитрий.
При этом он отмечает, что внешний облик города не сильно изменился за последнее время, но потенциал есть. Опыт российских городов-миллионников и рост туризма в них ставит в пример.
«Новые и реконструируемые общественные пространства Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска сделали их и интереснее для туристов, и комфортнее для местных жителей, вдохнув в эти города приток дополнительных финансов. Чего пока нельзя сказать об Омске», — считает архитектор.
Удачными проектами Дмитрий Смирнов назвал «Зеленые маршруты» в центре Омска от ателье «Рим».
«Также за последние несколько лет создано множество проектов городской среды: Зеленого острова, набережной у хоккейной академии „Авангард“, набережной Тухачевского и т. д. Их реализация должна улучшить туристический потенциал».
Смирнов считает, что пока остаются неравнодушные люди, любящие свой город, Омск сможет развиваться, а основа для этого была заложена еще прошлыми поколениями созидателей.
Сейчас на туристической карте как архитектор он отметил бы исторические дворики Любинского проспекта и центральный пассаж ТЦ «Омский», где можно посмотреть убранство изнутри и купить что-нибудь из местной продукции.
«Еще стоит показать гостям Библиотеку имени Пушкина и здание Волочаевского пивзавода. Тем более мы знаем, как сейчас популярен промышленный туризм», — делится Смирнов.
Автор блога «Омск_путеводитель», омичка Ирина считает, что наш город отчасти похож на Санкт-Петербург.
«Омск — место, где отбывал ссылку Достоевский и останавливались члены императорской фамилии, родина „ястребов“, музыканта Егора Летова, художника Михаила Врубеля и „третья столица России“ во время Гражданской войны. Многие сравнивают Омск с Питером в миниатюре, а изящная архитектура центральных улиц даже у опытного туриста вызовет восторг», — говорит блогер.
Ирина отмечает, что в культурную программу можно включить поход в музей или экскурсию, а с детьми отдыхать лучше всего в парках. К лету там будут работать аттракционы, рассчитанные на любой возраст. Погода для уличного отдыха располагает: Омск известен как один из самых солнечных городов России.
«В детском зоопарке — Станции юннатов — можно познакомиться с животными, рыбами, птицами, редкими растениями, отдохнуть у фонтана или повеселиться на новенькой детской площадке. На мой взгляд, в городе за последние годы появляется все больше и больше современных игровых комплексов. Например, в прошлом году за ТЮЗом установили впечатляющий деревянный комплекс в стиле викингов».
Блогер считает, что Омск славится ивентами. Хорошие примеры — фестиваль SKURATOV «Отпуск без конца» в Камергерском переулке, танцевальные опен-эйры на Любинском от школы TU SALSA, концерты Дома актера у нового памятника Бухгольцу, огненное шоу в Омской крепости от театра света «ГАЛО».
Николай Кондаков («Не мэр Омска») в свою очередь отмечает любовь города к кофе:
«Новые заведения у нас интересные. Считаю, что Омск — одна из кофейных столиц России. А потому туристы могут пройтись по местным кофейням».
Достопримечательности, развлечения и досуг для туристов вошли и в гид «Добро пожаловать в Омск». Путеводитель выпустили в прошлом году, в том числе при поддержке регионального правительства.
«Этот гид отвечает на три главных запроса туриста: что посмотреть, потому что предлагает готовый, продуманный маршрут по основным достопримечательностям; где вкусно покушать, причем с акцентом на местный колорит; какие сувениры можно привезти на память из города JVCR, еще и где их купить», — комментирует Ирина, автор канала «Омск_путеводитель».
Николаю Кондакову интерактивный гид сначала не понравился, но после обновления он изменил точку зрения.
«Гид стал лучше. Думаю, что можно добавить туда тематические маршруты. Также необходима актуальная информация о ремонтных работах, чтобы турист не тратил время», — считает Николай.
По мнению архитектора Дмитрия Смирнова, развитие проекта пойдет Омску только на пользу. Особенно, если подключить к работе историков, краеведов, социологов и собственников бизнеса.
«Мне понравилось, что авторы гида попытались максимально широко охватить масштаб и раскрыть потенциал Омска. Подробно расписаны места, достопримечательности, туристические маршруты, культурная жизнь. С другой стороны, можно добавить больше идентичности», — поделился урбанист.
С ним согласен урбанист из Санкт-Петербурга и сооснователь студии средового проектирования «Дизайн юнит 4» Данияр Юсупов. У каждого города есть центр с главными локациями и развлекательными заведениями, но этим городская жизнь не ограничивается.
«Например, я не увидел в путеводителе знаменитое „Не пытайтесь покинуть Омск“. Мемы — это богатейший материал, который рассказывает про Омск едва ли не больше, чем список достопримечательностей и ресторанов. То, что знают по всей стране, — поясняет Юсупов. — Мне лично в городах уже неинтересны „вылизанные“ центры, а вот какие-то истории, факты из реальной жизни, то, как люди живут и что-то делают — да».
Он добавляет, что интерактивные гиды могут отражать и события: «Если проводят в Омске марафон, значит, нужны подробности. Городской фестиваль? Значит, свежая афиша, кто, где и когда выступает».
Архитектор Андрей Асадов, руководитель российского бюро ASADOV, которое с Омском связывают несколько проектов, отметил, что для позиционирования города такие путеводители очень важны — особенно в последнее время, когда спрос на внутренний туризм резко вырос.
«Для меня важно изучить местность перед поездкой. Например, я сейчас озадачен вопросом, куда поехать с семьей на праздники в России. Выбираем такое место, чтобы учесть интересы всех членов семьи. Интерактивный гид — прекрасный помощник, чтобы определиться. Я могу посмотреть сам и наглядно показать близким варианты отдыха. В путеводителе отмечены все интересующие меня аспекты: это и логистика, и гостиницы, и места для рекреации, и многое другое», — говорит Асадов.
Урбанисты сходятся во мнении, что такие гиды важны не только туристам, но и местным жителям. Главное — подавать информацию свежо. Интерактивные проекты могут помочь грамотно спланировать выходные, отпуск или командировку, путешествовать по своей же стране с большим комфортом.
«Я бы хотел, чтобы эту инициативу поддержали и другие города. А еще лучше, если бы появилась интерактивная карта „Россия в самое сердце“, где турист мог бы выбрать любой город и в удобном формате получить всю необходимую информацию о нем. Будь-то Санкт-Петербург, Вологда или Урюпинск», — заключил Асадов.