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«Было совсем непросто». Омские студенты покорили вершину горы Арарат
8 октября, 12:59
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
10 июля, 07:10
Архитектура, история, культура и кофе. Чем завлечь туристов в Омск
14 мая, 04:30
2023
«Это было тяжело». Инженер из Омска покорил Эльбрус
Альпинист рассказал о подготовке к восхождению и нелегком пути.
13 августа 2023, 05:31
2022
Погибший с группой туристов на Камчатке гид учился в Омске
Его однокурсник рассказал про совместные студенческие годы.
9 сентября 2022, 08:16

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