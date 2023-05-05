Поднимаем культуру. В Омскую область стало приезжать больше туристов

Работники минкульта представили данные о туризме в Омской области за прошлый год. По информации ведомства, в регионе увеличилось количество гостей в сравнении с 2021-м годом. Эту тему рассматривали на заседании правительства, как в целом и все итоги 2022 года в сфере культуры и туризма.