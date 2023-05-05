Поднимаем культуру. В Омскую область стало приезжать больше туристов

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Published Сегодня, 03:34
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Работники минкульта представили данные о туризме в Омской области за прошлый год. По информации ведомства, в регионе увеличилось количество гостей в сравнении с 2021-м годом. Эту тему рассматривали на заседании правительства, как в целом и все итоги 2022 года в сфере культуры и туризма.
«В прошедшем году активно велась туристическая деятельность, направленная на продвижение Омского региона — об этом говорит рост показателей. По сравнению с 2021 годом на 15% увеличилось число гостей региона, размещенных в гостиницах (2022 год — 521,6 тыс человек, 2021 год — 454,4 тыс человек), и на 31% увеличилась продолжительность пребывания гостей в Омске», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
При этом региону удалось переломить тенденцию и не только вернуть допандемийные показатели, но и превысить их. Речь идет о количестве посещений музеев, спектаклей и концертов, которые организуют государственные театры и Омская филармония. В общей сложности участниками мероприятий в 2022 году стали 1,5 млн человек.
Популярными у местных жителей и гостей становятся выезды выходного дня по Омской области. Региональный минкульт увеличивает количество подобных туристических программ. Большое внимание путешественников привлекает Большереченский район, где расположен музейный комплекс «Старина Сибирская». Недавно там открылись две новые экспозиции, которые работают под открытым небом. Это «Дом-музей купеческого быта» и «Музей-усадьба казачьего сотника».
На территории района также работает любимый многими Большереченский зоопарк имени В. Д. Соломатина. В прошлом году его увеличили на 12,7 га за счет присоединения земель лесного фонда. Продоложается ремонт помещений для животных, открываются новые точки для отдыха и развлечений гостей, рассказали в региональном министерстве культуры.
Многим запал в душу фестиваль сибирской культуры «Слетье». В этом году его проведут во второй раз. Его организуют в поселке Большеречье с 16 по 18 июня. В рамках «Слетья» проведут марафон мужских ремесел, фестиваль-конкурс по урало-сибирской росписи «Разживка», конкурс мастеров народного костюма «Троицкие смотрины» и ремесленную ярмарку «Город мастеров». Из новинок фестиваля — соревнования по этническим играм.
Все интересующие вопросы горожане могут задать сотрудникам Туристского информационного центра, который находится в Омске на улице Музейной, 3. Информационные пункты открыты также в Большереченском и Муромцевском районах, в Тюкалинске и Калачинске. Будет открыт визит-центр в этом году и в городе Тара.
Ранее Город55 писал о рейтинге популярных городов России для весеннего отдыха, где меньше всего пасмурных дней. Омск попал в топ-10 самых солнечных мест страны, привлекая тем самым туристов.