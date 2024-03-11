Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»

Улицу Чокана Валиханова в неформальной тусовке коротко называют ЧВ. При этом ЧВ есть верхний — от проспекта Маркса до улицы Ленина, а есть нижний — от улицы Ленина до набережной Иртыша. 2007 год принято считать расцветом субкультур, в том числе в Омске. Фраза «Верните мне мой 2007» произошла от одноименного паблика «ВКонтакте», ностальгирующего по прошедшим временам. Паблика давно нет, а фраза ушла в народ и стала мемом.