Субкультуры омских пацанов. ЧВ как место сбора неформалов, или «Верните мне мой 2007»

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Сложно найти в России человека, который бы ничего не знал о сериале «Слово пацана». Лента рассказывает о криминальных группировках конца 80-х годов. Ну, а Город55 запустил свой сериал в текстовом формате. Узнаем, какие еще движения и субкультуры существовали в Омске. Перед вами четвертая серия, посвященная культовым местам сбора неформалов в Омске.
Улицу Чокана Валиханова в неформальной тусовке коротко называют ЧВ. При этом ЧВ есть верхний — от проспекта Маркса до улицы Ленина, а есть нижний — от улицы Ленина до набережной Иртыша. 2007 год принято считать расцветом субкультур, в том числе в Омске. Фраза «Верните мне мой 2007» произошла от одноименного паблика «ВКонтакте», ностальгирующего по прошедшим временам. Паблика давно нет, а фраза ушла в народ и стала мемом.
Омич Максим Тюменцев не относит себя к каким-либо субкультурам, но большую часть своей жизни прожил рядом с ЧВ, там же и гулял в студенческие годы.
«Много всякого народа собиралось. Раньше ЧВ совершенно по другому выглядело. На „верхнем“ тусовались фанаты Amatory, „Психеи“, альтернативщики, иногда попадались металлисты. Вообще очень разномастная публика. На „нижнем“ ЧВ там и цивилов (обывателей. — Прим. ред.) много было», — вспоминает Макс.
Это сейчас здесь кофейни, вейп-шоп, салон красоты, а полтора десятка лет назад посетителям ЧВ вполне хватало круглосуточного магазина с алкоголем. За порядком следила полиция. Рядом с консульством Казахстана находится их пост, такие в народе называют «ментовский стакан». Стоит он давно.
«Сейчас люди проходят и не замечают „стакан“, а раньше уровень алкоголизации в этом районе был очень велик. Пили все и много. Полиция без особой надобности не задерживала. Могли подойти, предупредить», — рассказал Максим.
Периодически между субкультурщиками вспыхивали конфликты. Под горячую руку попасть мог кто угодно.
«Отлично помню, в один из годов часто стали тусоваться представители ЛГБТ*-меньшинств. Скинхедам это не понравилось, они приходили бить геев. Отлавливали, избивали», — добавил Максим Тюменцев.
Бритоголовые парни (а иногда и девушки) в тяжелых армейских ботинках или «мартинсах» и куртках-бомберах были нередкими гостями на Чокана Валиханова. Омский скинхед Александр свою фамилию скрывает, предпочитает псевдоним Неизвестный.
«Мы, движение скинхедов, когда заходили на ЧВ, все эти панки, эмо разбегались от нас. Скинов, как правило, человек 15 приходило. Били эмо-боев постоянно. Разгоняли всех и сидели бухали. Гопники тоже на ЧВ приходили, фофаны неформалам ставили. Просто развлечение такое было», — сообщил Неизвестный.
Александр рассказал, что полицейские в то время относились к обитателям ЧВ более лояльно.
«Один раз „ментовской стакан“ перевернули. Мы пришли на стрелку с антифашистами, а их было всего двое или трое. Ну мы их погнали оттуда. От делать нечего „стакан“ перевернули и свалили с ЧВ. Менты тогда никого не гоняли. Они боялись», — поделился скинхед.
Драки для скинов — дело привычное. Иногда они перерастали в побоища.
«Рядом с ЧВ, во дворе за „Жемчужиной“, 23 апреля 2007 года была грандиозная драка скинов и рэперов. С двух сторон в общей сложности около ста человек было. Еще скинхеды тусовались у цирка и у торгового центра „Омский“. Убийство было», — рассказал Неизвестный.
В конце 2006 года студент омского педколледжа Михаил Проскурин и несколько его товарищей пили пиво возле цирка. В разгар веселья им на глаза попался случайный прохожий с азиатскими чертами лица. Под лозунг «Россия — для русских» Проскурин шесть раз ударил ножом в спину Галимжана Бусурманова. Компания скрылась, а потерпевший позже скончался в больнице. Проскурина задержали, у него дома нашли литературу националистического толка. В 2007 году скинхеду за преднамеренное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, дали 11 лет колонии строгого режима.
Юность омича Михаила Яковлева прошла на Чокана Валиханова. Позднее он стал организатором «монстраций», первомайских шуточных шествий, которые также отчасти проходили на ЧВ.
«В самый разгар эмо-культуры, в 2006–2007 годах, я тусовался почти каждый вечер на ЧВ. Мы катались на скейтах, красили волосы в синий, зеленый цвета. Сам я относился, скорее, к панк-рок-тусовке. Я помню, здоровенную металлическую цепь носил сбоку на джинсах. Купил ее в зоотоварах. Это был какой-то металлический поводок для больших собак», — вспомнил Михаил.
Омич называет середину нулевых временем молодежного протеста.
«Для меня это была свобода. Оттуда она зародилась и до сих пор во мне. На ЧВ приходили с друзьями, с девчонками. Было спокойно, комфортно. ЧВ стало привлекательным потому, что улица пешеходная, находится в центре. Со всего города люди стекались», — поделился Михаил Яковлев.
Улицу Валиханова в 2014 году реконструировали. Здесь положили новую плитку, поставили лавочки, инфостенды, в конце нижнего ЧВ появился фонтан и смотровая площадка. Вместе с переменой облика ушли и неформалы. Правда, тусовка субкультурщиков на ЧВ начала затухать постепенно.
«Ближе к перестройке ЧВ неформальный народ уже практически там не тусовался. Если и попадались отдельные личности, то ближе к подземному переходу на проспекте Маркса. Каждая субкультура тусовалась в конкретном месте. ЧВ — это перевалочный пункт был скорее», — поделился Максим Тюменцев.
Улица Чокана Валиханова была местом встреч. Конечно, для тусовок существовали и другие локации: у ролевиков — в Парке Победы, у панков — на «Плахе». О последнем Город55 рассказывал подробно в материале о панк-культуре.
«Готы тусовались у Комсомольского моста со стороны остановки „Бударина“. Сейчас там благоустройство, а в те времена росли деревья. Зимой ходили в компьютерный клуб „Навигатор“ на улице Ленина рядом с памятником Степанычу. В 2005 году „Навигатор“ закрылся, и люди стали плавно перетекать в заведение „Вирт“ около „Голубого огонька“. А потом и „Вирт“ перестал существовать. Эпоха ЧВ давно ушла. Только отдельных представителей субкультур иногда можно встретить», — заключил Максим.
Неформалы ушли, тусовки на Чокана Валиханова прекратились. Надежду на воскрешение субкультурной жизни на ЧВ подавали разве что «монстрации», но и их запретили. А ведь было весело:
Шествия изначально проходили вместе с первомайскими. Колонны шли по улице Ленина по очереди с коммунистами и профсоюзами, а затем «монстрантов» попросили проводить свое мероприятие отдельно.
«Для „монстарции“ выбрали ЧВ, потому что пешеходная улица. Как бы ее ни ругали, она более-менее приличная. „Монстрации“ больше не проводятся по запрету властей. Перестали согласовывать. Мы сами не стали проводить в ковид, это благоразумно. Ну, а когда ковид закончился, противоковидные меры остались. Любые мероприятия, которые власть не хочет видеть, запрещают из-за санитарных ограничений. Почему-то если Масленицу надо провести у мэрии, то никаких ковидных ограничений нет», — рассказал организатор «монстраций» Михаил Яковлев.
Теперь все это в прошлом. Лишь полицейский «стакан» у консульства Казахстана стоит на своем привычном месте.
*деятельность запрещена на территории России.
Ранее в проекте «Субкультуры омских пацанов» Город55 рассказывал, как в городе развивалось байкерское движение, проходили панк-рок-фестивали и как хоккейные болельщики поддерживают любимую команду.