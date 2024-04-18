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Дом на Степной, 95а

Пару лет как аварийный. В двухэтажном доме на Степной у омичей изымают квартиры

18 апреля 2024, 10:47
Фото: yandex.ru/maps
Дом на Степной, 95а

У омичей из аварийной двухэтажки на Степной изымают квартиры

Небольшой земельный участок под аварийным домом предназначен для размещения многоэтажных гаражей.

В Омске городская администрация решила изъять для муниципальных нужд землю, на которой находится двухэтажный дом на Степной, 95А. Постановление об этом мэр Сергей Шелест подписал 17 апреля.

Двухэтажное здание, построенное в конце 1950-х, признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2021 года. Правда, сроком расселения жильцов тогда было указано 31 декабря 2028 года.

Изымаемый земельный участок на СтепнойИзымаемый земельный участок на Степной
Изымаемый земельный участок на Степной
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Изымаемый земельный участок на Степной площадью 529 кв. м предназначен под гаражи-стоянки наземные многоэтажные. Помимо этого, у собственников изымают четыре квартиры в двухэтажном доме.

Напомним, ранее Город55 рассказывал об изъятии сразу 10 участков под аварийными домами, расположенных в Кировском, Советском и Ленинском округах. Общая площадь изымаемой земли превысила 9 тысяч кв. м.

9000 свободных «квадратов». В Омске изымают землю под 10 опасными аварийными домами
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Земельный участок#Новости#Постановление#Изъятие
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