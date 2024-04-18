Пару лет как аварийный. В двухэтажном доме на Степной у омичей изымают квартиры

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Омске городская администрация решила изъять для муниципальных нужд землю, на которой находится двухэтажный дом на Степной, 95А. Постановление об этом мэр Сергей Шелест подписал 17 апреля.
Двухэтажное здание, построенное в конце 1950-х, признали аварийным и подлежащим сносу в мае 2021 года. Правда, сроком расселения жильцов тогда было указано 31 декабря 2028 года.
Изымаемый земельный участок на Степной площадью 529 кв. м предназначен под гаражи-стоянки наземные многоэтажные. Помимо этого, у собственников изымают четыре квартиры в двухэтажном доме.
Напомним, ранее Город55 рассказывал об изъятии сразу 10 участков под аварийными домами, расположенных в Кировском, Советском и Ленинском округах. Общая площадь изымаемой земли превысила 9 тысяч кв. м.